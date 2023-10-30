https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html

Шойгу рассказал, как НАТО подстегивает гонку вооружений

Шойгу рассказал, как НАТО подстегивает гонку вооружений - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу рассказал, как НАТО подстегивает гонку вооружений

Страны НАТО, включая Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и Италию, своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) способствуют росту... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:29

2023-10-30T05:29

2023-10-30T05:29

великобритания

франция

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сергей шойгу

нато

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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Страны НАТО, включая Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и Италию, своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) способствуют росту милитаризма и подстёгиванию гонки вооружений, заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник. "Милитаризации и подстегиванию гонки вооружений способствуют политические шаги входящих в НАТО Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии. Они расширяют региональное присутствие национальных компонентов военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что "реальных военных угроз для безопасности этих стран нет", отметив, что "НАТО прикрывает наращивание военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе показным стремлением к диалогу, навязыванием партнерам союзов и линий оперативного взаимодействия". Глава российского военного ведомства выступил с докладом на пленарном заседании форума по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности". Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/nato-1906064725.html

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франция

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великобритания, франция, германия, сергей шойгу, нато, народно-освободительная армия китая, в мире