https://ria.ru/20231030/miting-1906195565.html

В Дагестане опровергли данные о получении заявок на пропалестинские митинги

В Дагестане опровергли данные о получении заявок на пропалестинские митинги - РИА Новости, 30.10.2023

В Дагестане опровергли данные о получении заявок на пропалестинские митинги

Минюст Дагестана заявил, что не получал заявок на проведение в республике митингов в поддержку жителей Палестины. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:36

2023-10-30T15:36

2023-10-30T15:36

махачкала

палестина

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

тель-авив

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Минюст Дагестана заявил, что не получал заявок на проведение в республике митингов в поддержку жителей Палестины. В дагестанском сегменте Telegram-каналов после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы появилась информация о том, что минюст региона якобы отказал муфтияту республики в проведении митинга в поддержку жителей сектора Газа. "В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины. В случае поступления такой заявки от общественных объединений, муниципалитетов или группы граждан она будет рассмотрена в установленном порядке и в установленный законом срок по ней будет вынесено решение", – говорится в сообщении министерства. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

махачкала

палестина

тель-авив

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махачкала, палестина, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы