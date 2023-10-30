В Дагестане опровергли данные о получении заявок на пропалестинские митинги
Минюст Дагестана опроверг данные о заявках на митинги в поддержку палестинцев
Дербент. Вид на крепость. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Минюст Дагестана заявил, что не получал заявок на проведение в республике митингов в поддержку жителей Палестины.
В дагестанском сегменте Telegram-каналов после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы появилась информация о том, что минюст региона якобы отказал муфтияту республики в проведении митинга в поддержку жителей сектора Газа.
"В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины. В случае поступления такой заявки от общественных объединений, муниципалитетов или группы граждан она будет рассмотрена в установленном порядке и в установленный законом срок по ней будет вынесено решение", – говорится в сообщении министерства.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.