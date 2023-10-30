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Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 30.10.2023
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10:20 30.10.2023 (обновлено: 10:25 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/mir-1906094197.html
Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном
Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 30.10.2023
Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном
Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении сторонами уже согласованных принципов, завил в понедельник армянский премьер... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:20
2023-10-30T10:25
в мире
армения
азербайджан
баку
никол пашинян
ильхам алиев
снг
ситуация в зоне карабахского конфликта
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении сторонами уже согласованных принципов, завил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян."Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы, и если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным", - заявил Пашинян, представляя в парламенте проект бюджета 2024 год. Он также объяснил, почему за основу будущего мирного договора взяты цифровые показатели в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, обозначающие площади Армянской ССР и Азербайджанской ССР, сообщив, что эти цифры взяты из советской энциклопедии. "Хочу сказать, что точность этих цифр становится предметом критики...Основной идеей было сослаться на источники, на которые стороны не влияют, взять за основы эти цифру, понимая, что в ходе дальнейших обсуждений и договоренностей произойдет демаркация и делимитация границы. По существу эти цифры взяты из энциклопедий Советского Союза, где есть указания на территории Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Там написано, что площадь Армянской ССР составляет 29,8 тысячи квадратных километров, Азербайджанской ССР - 86,6 тысячи квадратных километров", - сказал Пашинян. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905595170.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев, снг, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, СНГ, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: подписание договора с Баку возможно на основе согласованных принципов

© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении сторонами уже согласованных принципов, завил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян.
«
"Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы, и если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным", - заявил Пашинян, представляя в парламенте проект бюджета 2024 год.
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Он также объяснил, почему за основу будущего мирного договора взяты цифровые показатели в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, обозначающие площади Армянской ССР и Азербайджанской ССР, сообщив, что эти цифры взяты из советской энциклопедии.
«
"Хочу сказать, что точность этих цифр становится предметом критики...Основной идеей было сослаться на источники, на которые стороны не влияют, взять за основы эти цифру, понимая, что в ходе дальнейших обсуждений и договоренностей произойдет демаркация и делимитация границы. По существу эти цифры взяты из энциклопедий Советского Союза, где есть указания на территории Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Там написано, что площадь Армянской ССР составляет 29,8 тысячи квадратных километров, Азербайджанской ССР - 86,6 тысячи квадратных километров", - сказал Пашинян.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
Встреча премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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В миреАрменияАзербайджанБакуНикол ПашинянИльхам АлиевСНГСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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