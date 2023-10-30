Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном
Пашинян: подписание договора с Баку возможно на основе согласованных принципов
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении сторонами уже согласованных принципов, завил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян.
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"Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы, и если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным", - заявил Пашинян, представляя в парламенте проект бюджета 2024 год.
Он также объяснил, почему за основу будущего мирного договора взяты цифровые показатели в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, обозначающие площади Армянской ССР и Азербайджанской ССР, сообщив, что эти цифры взяты из советской энциклопедии.
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"Хочу сказать, что точность этих цифр становится предметом критики...Основной идеей было сослаться на источники, на которые стороны не влияют, взять за основы эти цифру, понимая, что в ходе дальнейших обсуждений и договоренностей произойдет демаркация и делимитация границы. По существу эти цифры взяты из энциклопедий Советского Союза, где есть указания на территории Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Там написано, что площадь Армянской ССР составляет 29,8 тысячи квадратных километров, Азербайджанской ССР - 86,6 тысячи квадратных километров", - сказал Пашинян.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.