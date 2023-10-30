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Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию - РИА Новости, 30.10.2023
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10:50 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/melikov-1906100627.html
Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию
Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию - РИА Новости, 30.10.2023
Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию
Глава Дагестана Сергей Меликов в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы заявил, что со стороны правоохранительного блока были допущены упущения в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:50
2023-10-30T10:50
махачкала
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы заявил, что со стороны правоохранительного блока были допущены упущения в работе по информационному противодействию, "потому что эта тема качалась уже давно". "Заранее предвидеть поведение толпы сложно, а заранее предвидеть, насколько эти вещи будут агрессивны или вредны, тоже сложно. Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверно, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием, потому что эта тема качалась уже давно, и ответ на определенные высказывания и комментарии, наверно, должен был присутствовать", – сказал Меликов на пресс-подходе. Он отметил, что "есть большое поле для работы именно с точки зрения информационного противоборства". Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявлял, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков
В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана
2023-10-30T10:50
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PT0M46S
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2023-10-30T10:50
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махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия
Махачкала, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия
Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию

Меликов: в работе по информационному противодействию допущены упущения

© РИА Новости Сергей Меликов в аэропорту Махачкалы
Сергей Меликов в аэропорту Махачкалы
© РИА Новости
Сергей Меликов в аэропорту Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы заявил, что со стороны правоохранительного блока были допущены упущения в работе по информационному противодействию, "потому что эта тема качалась уже давно".
«
"Заранее предвидеть поведение толпы сложно, а заранее предвидеть, насколько эти вещи будут агрессивны или вредны, тоже сложно. Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверно, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием, потому что эта тема качалась уже давно, и ответ на определенные высказывания и комментарии, наверно, должен был присутствовать", – сказал Меликов на пресс-подходе.
Он отметил, что "есть большое поле для работы именно с точки зрения информационного противоборства".
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявлял, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны.
Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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МахачкалаСергей МеликовБеспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествия
 
 
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