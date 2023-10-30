https://ria.ru/20231030/melikov-1906100627.html

Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию

Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию - РИА Новости, 30.10.2023

Меликов признал упущения в работе по информационному противодействию

Глава Дагестана Сергей Меликов в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы заявил, что со стороны правоохранительного блока были допущены упущения в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:50

2023-10-30T10:50

2023-10-30T10:50

махачкала

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы заявил, что со стороны правоохранительного блока были допущены упущения в работе по информационному противодействию, "потому что эта тема качалась уже давно". "Заранее предвидеть поведение толпы сложно, а заранее предвидеть, насколько эти вещи будут агрессивны или вредны, тоже сложно. Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверно, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием, потому что эта тема качалась уже давно, и ответ на определенные высказывания и комментарии, наверно, должен был присутствовать", – сказал Меликов на пресс-подходе. Он отметил, что "есть большое поле для работы именно с точки зрения информационного противоборства". Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявлял, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия