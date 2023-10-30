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На Украине заявили о критическом дефиците медикаментов у ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/medikamenty-1906089032.html
На Украине заявили о критическом дефиците медикаментов у ВСУ
На Украине заявили о критическом дефиците медикаментов у ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
На Украине заявили о критическом дефиците медикаментов у ВСУ
Критическая ситуация наблюдается в рядах ВСУ из-за дефицита качественных лекарств и медицинского оборудования, а общее число раненых из-за "контрнаступа"... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:51
2023-10-30T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Критическая ситуация наблюдается в рядах ВСУ из-за дефицита качественных лекарств и медицинского оборудования, а общее число раненых из-за "контрнаступа" выросло втрое, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием. В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина – нет качественных медикаментов и медицинского оборудования", - написал Азаров в своем аккаунте в Facebook*. По словам Азарова, выдаваемые властями медикаменты низкого качества и используется лишь в крайних случаях. "Ситуация усугубляется троекратным ростом количества раненых в связи с проведением Украиной контрнаступления. Ежедневно в больницу может поступать до 150 военных с ранениями. Выросла, соответственно, и нагрузка на самих врачей. Им приходится делать и по семь ампутаций за один рабочий день. Украинские медики не скрывают – многих раненых можно было бы спасти, но они умирают из-за некачественного обеспечения лекарствами и медоборудованием", - подчеркнул экс-премьер. Ранее британская газета Financial Times также писала, что медики украинских войск на фоне неудавшегося наступления жалуются на неисправное медицинское оборудование и материалы, которые приводят к росту потерь. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html
https://ria.ru/20231008/vsu-1901368504.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о критическом дефиците медикаментов у ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: дефицит медикаментов у ВСУ стал критическим

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Критическая ситуация наблюдается в рядах ВСУ из-за дефицита качественных лекарств и медицинского оборудования, а общее число раненых из-за "контрнаступа" выросло втрое, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием. В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина – нет качественных медикаментов и медицинского оборудования", - написал Азаров в своем аккаунте в Facebook*.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
У Зеленского депрессия. Украина в безысходности из-за высоких потерь
08:00
По словам Азарова, выдаваемые властями медикаменты низкого качества и используется лишь в крайних случаях.
«
"Ситуация усугубляется троекратным ростом количества раненых в связи с проведением Украиной контрнаступления. Ежедневно в больницу может поступать до 150 военных с ранениями. Выросла, соответственно, и нагрузка на самих врачей. Им приходится делать и по семь ампутаций за один рабочий день. Украинские медики не скрывают – многих раненых можно было бы спасти, но они умирают из-за некачественного обеспечения лекарствами и медоборудованием", - подчеркнул экс-премьер.
Ранее британская газета Financial Times также писала, что медики украинских войск на фоне неудавшегося наступления жалуются на неисправное медицинское оборудование и материалы, которые приводят к росту потерь.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ
8 октября, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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