https://ria.ru/20231030/kritika-1906259301.html
В ЕК отказались отвечать на вопросы, связанные с фон дер Ляйен
В ЕК отказались отвечать на вопросы, связанные с фон дер Ляйен - РИА Новости, 30.10.2023
В ЕК отказались отвечать на вопросы, связанные с фон дер Ляйен
Пресс-служба Еврокомиссии на фоне резкой критики, которая преследовала на прошедших неделях главу этого европейского института Урсулу фон дер Ляйен в связи с ее РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:08
2023-10-30T18:08
2023-10-30T18:08
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Пресс-служба Еврокомиссии на фоне резкой критики, которая преследовала на прошедших неделях главу этого европейского института Урсулу фон дер Ляйен в связи с ее заявлениями по палестино-израильскому конфликту, временно отказалась отвечать на связанные с ней "политические вопросы", объяснив такое решение поездкой фон дер Ляйен по странам Западных Балкан и "ограниченным составом пресс-службы". "Небольшое техническое объявление: поскольку глава Еврокомиссии находится в поездке и ее сопровождает делегация, - численный состав Еврокомиссии и пресс-службы снижен, поэтому мы не сможем отвечать на политические вопросы, связанные с президентом Еврокомиссии", - сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, по какой причине принято такое решение, учитывая важность происходящих в настоящее время в мире событий, по которым представителям СМИ хотелось бы узнать позицию главы ЕК, в комиссии пояснили, что "очень много важных политических вопросов обсуждались в ходе саммита (26-27 октября – ред.), где принимала участие президент Еврокомиссии, затем были заявления и пресс-конференция, на которой фон дер Ляйен также высказалась по многим важным политическим вопросам". "Я не могу что-либо добавить к этим заявлениям, которые уже сделаны, я не могу интерпретировать эти заявления", - заключил Кеерсмакер. Глава ЕК в настоящее время находится в турне по странам Западных Балкан. Ее поездка завершится в среду. Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". Ранее СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может захотеть остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году. Сама она пока официально желание переизбраться на второй срок не выразила, но обещала определиться к концу 2023 года. При этом она признала, что предпочитает работу, связанную с ЕС. Урсула фон дер Ляйен находится на посту председателя Европейской комиссии с 2019 года и является первой женщиной на этой должности.
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК отказались отвечать на вопросы, связанные с фон дер Ляйен
В ЕК отказались отвечать на вопросы о фон дер Ляйен после критики ее слов в СМИ
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Пресс-служба Еврокомиссии на фоне резкой критики, которая преследовала на прошедших неделях главу этого европейского института Урсулу фон дер Ляйен в связи с ее заявлениями по палестино-израильскому конфликту, временно отказалась отвечать на связанные с ней "политические вопросы", объяснив такое решение поездкой фон дер Ляйен по странам Западных Балкан и "ограниченным составом пресс-службы".
"Небольшое техническое объявление: поскольку глава Еврокомиссии находится в поездке и ее сопровождает делегация, - численный состав Еврокомиссии и пресс-службы снижен, поэтому мы не сможем отвечать на политические вопросы, связанные с президентом Еврокомиссии", - сообщил на брифинге в Брюсселе
представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, по какой причине принято такое решение, учитывая важность происходящих в настоящее время в мире событий, по которым представителям СМИ хотелось бы узнать позицию главы ЕК, в комиссии пояснили, что "очень много важных политических вопросов обсуждались в ходе саммита (26-27 октября – ред.), где принимала участие президент Еврокомиссии, затем были заявления и пресс-конференция, на которой фон дер Ляйен также высказалась по многим важным политическим вопросам".
"Я не могу что-либо добавить к этим заявлениям, которые уже сделаны, я не могу интерпретировать эти заявления", - заключил Кеерсмакер.
Глава ЕК в настоящее время находится в турне по странам Западных Балкан. Ее поездка завершится в среду.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине
, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС
.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
Ранее СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может захотеть остаться на второй срок после завершения выборов на высшие руководящие должности в ЕС в 2024 году. Сама она пока официально желание переизбраться на второй срок не выразила, но обещала определиться к концу 2023 года. При этом она признала, что предпочитает работу, связанную с ЕС.
Урсула фон дер Ляйен находится на посту председателя Европейской комиссии с 2019 года и является первой женщиной на этой должности.
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