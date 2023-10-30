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Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве - РИА Новости, 30.10.2023
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Туризм
 
14:15 30.10.2023 (обновлено: 14:35 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/konkurs-1906112173.html
Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве
Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве - РИА Новости, 30.10.2023
Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве
"Дико красиво" – под таким слоганом в Москве в Новой Третьяковке проходит XVII международный фестиваль "Золотая черепаха". Участвуют свыше 400 работ из более... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:15
2023-10-30T14:35
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"Дико красиво" – под таким слоганом в Москве в Новой Третьяковке проходит XVII международный фестиваль "Золотая черепаха". Участвуют свыше 400 работ из более чем 100 стран мира. О лучших снимках дикой природы и программе проекта — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве

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"Дико красиво" – под таким слоганом в Москве в Новой Третьяковке проходит XVII международный фестиваль "Золотая черепаха". Участвуют свыше 400 работ из более чем 100 стран мира. О лучших снимках дикой природы и программе проекта — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Дмитрий Кох/"Золотая черепаха"

"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".

Работа фотографа из ОАЭ Дмитриия Коха Два мира, занявшая первое место в номинации Человек и природа на фестивале Золотая черепаха

"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".

© Фото : Дмитрий Кох/"Золотая черепаха"
1 из 13
© Фото : Алексей Перелыгин/"Золотая Черепаха"

Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".

Работа фотографа из России Алексея Перелыгина Песец и добыча, занявшая первое место в номинации Заповедная Россия на фестивале Золотая черепаха

Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".

© Фото : Алексей Перелыгин/"Золотая Черепаха"
2 из 13
© Фото : Федерико Кроветто/"Золотая черепаха"

Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".

Работа фотографа из Италии Федерико Кроветто Извилистыми тропами, занявшая первое место в номинации Животные в среде обитания на фестивале Золотая черепаха

Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".

© Фото : Федерико Кроветто/"Золотая черепаха"
3 из 13
© Фото : Андрей Грачёв/"Золотая черепаха"

Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.

Работа фотографа из России Андрея Грачёва Остров Онекотан, занявшая первое место в номинации Пейзаж на фестивале Золотая черепаха

Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.

© Фото : Андрей Грачёв/"Золотая черепаха"
4 из 13
© Фото : Екатерина Коннова/"Золотая черепаха"

Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.

Работа фотографа из России Екатерины Конновой Рассвет на озере Уллу-Кёль, занявшая первое место в номинации Мобильная фотография на фестивале Золотая черепаха

Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.

© Фото : Екатерина Коннова/"Золотая черепаха"
5 из 13
© Фото : Альберто Роман Гомес/"Золотая черепаха"

На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".

Работа фотографа из Испании Альберто Романа Гомеса Чудеса эквилибристики, занявшая первое место в номинации Природа глазами детей на фестивале Золотая черепаха

На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".

© Фото : Альберто Роман Гомес/"Золотая черепаха"
6 из 13
© Фото : Мануэль Кастелланос Рабозо/"Золотая черепаха"

Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".

Работа фотографа из Испании Мануэль Кастелланос Рабозо Приманка, занявшая первое место в номинации Подводный мир на фестивале Золотая черепаха

Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".

© Фото : Мануэль Кастелланос Рабозо/"Золотая черепаха"
7 из 13
© Фото : Хуан Куэтос/"Золотая черепаха"

Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".

Работа фотографа из Испании Хуана Куэтоса Вихрь цвета, занявшая первое место в номинации Искусство и образ природы на фестивале Золотая черепаха

Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".

© Фото : Хуан Куэтос/"Золотая черепаха"
8 из 13
© Фото : Свастика Мукерджи/"Золотая черепаха"

Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".

Работа фотографа из Индии Свастика Мукерджи Мир глазами паука, занявшая первое место в номинации Природа глазами молодежи на фестивале Золотая черепаха

Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".

© Фото : Свастика Мукерджи/"Золотая черепаха"
9 из 13
© Фото : Тибор Литауски/"Золотая черепаха"

Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".

Работа фотографа из Венгрии Тибора Литауски Извержение вулкана, занявшая первое место в номинации Магия растений на фестивале Золотая черепаха

Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".

© Фото : Тибор Литауски/"Золотая черепаха"
10 из 13
© Фото : Жонатан Луа/"Золотая черепаха"

Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".

Работа фотографа из Франции Жонатана Луа Перо и чернильница, занявшая первое место в номинации Портрет животного на фестивале Золотая черепаха

Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".

© Фото : Жонатан Луа/"Золотая черепаха"
11 из 13
© Фото : Чжу Синчао/"Золотая черепаха"

Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.

Работа фотографа из Китая Чжу Синчао Под покровом ночи, занявшая первое место в номинации Поведение животного на фестивале Золотая черепаха

Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.

© Фото : Чжу Синчао/"Золотая черепаха"
12 из 13
© Фото : Андрей Кузнецов/"Золотая черепаха"

Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".

Фестиваль продлится до 10 декабря.

Работа фотографа из России Андрея Кузнецова Per Aspera (Через тернии), занявшая первое место в номинации Микромир на фестивале Золотая черепаха

Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".

Фестиваль продлится до 10 декабря.

© Фото : Андрей Кузнецов/"Золотая черепаха"
13 из 13
 
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