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Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве

Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве - РИА Новости, 30.10.2023

Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве

"Дико красиво" – под таким слоганом в Москве в Новой Третьяковке проходит XVII международный фестиваль "Золотая черепаха". Участвуют свыше 400 работ из более... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:15

2023-10-30T14:15

2023-10-30T14:35

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"Дико красиво" – под таким слоганом в Москве в Новой Третьяковке проходит XVII международный фестиваль "Золотая черепаха". Участвуют свыше 400 работ из более чем 100 стран мира. О лучших снимках дикой природы и программе проекта — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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