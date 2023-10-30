Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве

"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".
"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".
Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".
Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".
Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".
Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".
Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.
Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.
Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.
Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.
На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".
На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".
Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".
Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".
Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".
Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".
Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".
Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".
Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".
Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".
Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".
Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".
Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.
Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.
Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".
Фестиваль продлится до 10 декабря.
Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".
Фестиваль продлится до 10 декабря.