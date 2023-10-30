https://ria.ru/20231030/kiev-1906091725.html

Экономист Сакс заявил, что Киев находится под угрозой военного коллапса

Экономист Сакс заявил, что Киев находится под угрозой военного коллапса - РИА Новости, 30.10.2023

Экономист Сакс заявил, что Киев находится под угрозой военного коллапса

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:09

2023-10-30T10:09

2023-10-30T10:27

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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс. Статью Сакса "Фиаско неоконсерваторов на Украине" опубликовала греческая газета "Катимерини" - одна из наиболее антироссийских в Греции. "Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс", - полагает Сакс. По его словам, Британия рекомендует США пойти на эскалацию, поскольку цепляется за имперские грезы XIX века, американские неоконсерваторы держатся за имперское высокомерие, но необходимо, чтобы возобладало более хладнокровное отношение. Сакс предлагает США начать переговоры с Россией и пообещать не расширять НАТО на восток. "Президент Джо Байден должен проинформировать президента Владимира Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, аналогичному, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года. Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь настало время сделать это", - полагает ученый. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231029/problema-1905919873.html

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html

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россия, украина, джо байден, колумбийский университет, нато, сша, в мире