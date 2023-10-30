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Карелию посетили почти полтора миллиона туристов - РИА Новости, 30.10.2023
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Туризм
 
17:29 30.10.2023 (обновлено: 20:49 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kareliya-1906236945.html
Карелию посетили почти полтора миллиона туристов
Карелию посетили почти полтора миллиона туристов - РИА Новости, 30.10.2023
Карелию посетили почти полтора миллиона туристов
Карелию за девять месяцев этого года посетили уже более 1,4 миллиона туристов, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:29
2023-10-30T20:49
туризм
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туризм
туристы
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Карелию за девять месяцев этого года посетили уже более 1,4 миллиона туристов, сообщает Управление пресс-службы главы республики. "За девять месяцев этого года республика приняла более 1,4 миллиона гостей. По прогнозам в декабре эта цифра увеличится до 1,7 миллиона человек", – говорится в сообщении. Итоги летнего туристического сезона обсудили на заседании регионального правительства под руководством Артура Парфенчикова. Отмечается, что интерес к посещению Карелии растет: по итогам прошлого года турпоток к уровню 2017 года увеличился в два раза, что позитивно сказывается и смежных отраслях. Так, в летнем сезоне на десять процентов увеличилось количество рейсов из аэропорта "Петрозаводск" в города: Москва, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Казань; открылись новые направления Екатеринбург, Магас. С мая по сентябрь аэропорт "Петрозаводск" обслужил более 60 тысяч пассажиров. Вместе с ростом турпотока в Карелии расширяется сеть объектов размещения. В этом во многом помогает нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В регионе в настоящее время действует 836 объектов на 18925 мест. Благодаря господдержке в летнем турсезоне заработали девять новых глэмпингов на 100 гостей и модульная гостиница. Расширены базы отдыха в Пряжинском и Питкярантском районах. Ведется строительство трех гостиниц в Петрозаводске для 207 гостей. "Средства господдержки направим на пять инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения в Прионежском и Сортавальском районах, а также Костомукшском городской округе", – отметил глава регионального Минэкономразвития Олег Ермолаев. Отмечается, что глава Карелии поручил уделить особое внимание северному направлению и создавать новые точки притяжения для жителей и гостей региона.
https://ria.ru/20231020/kareliya-1903413504.html
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новости - туризм, туризм, туристы, артур парфенчиков, республика карелия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Артур Парфенчиков, Республика Карелия
Карелию посетили почти полтора миллиона туристов

Карелию за девять месяцев этого года уже посетили более 1,4 миллиона туристов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТуристка на острове Хонкасало на территории Сортавальского района Республики Карелия
Туристка на острове Хонкасало на территории Сортавальского района Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Туристка на острове Хонкасало на территории Сортавальского района Республики Карелия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Карелию за девять месяцев этого года посетили уже более 1,4 миллиона туристов, сообщает Управление пресс-службы главы республики.
"За девять месяцев этого года республика приняла более 1,4 миллиона гостей. По прогнозам в декабре эта цифра увеличится до 1,7 миллиона человек", – говорится в сообщении.
Итоги летнего туристического сезона обсудили на заседании регионального правительства под руководством Артура Парфенчикова.
Отмечается, что интерес к посещению Карелии растет: по итогам прошлого года турпоток к уровню 2017 года увеличился в два раза, что позитивно сказывается и смежных отраслях.
Так, в летнем сезоне на десять процентов увеличилось количество рейсов из аэропорта "Петрозаводск" в города: Москва, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Казань; открылись новые направления Екатеринбург, Магас. С мая по сентябрь аэропорт "Петрозаводск" обслужил более 60 тысяч пассажиров.
Вместе с ростом турпотока в Карелии расширяется сеть объектов размещения. В этом во многом помогает нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В регионе в настоящее время действует 836 объектов на 18925 мест. Благодаря господдержке в летнем турсезоне заработали девять новых глэмпингов на 100 гостей и модульная гостиница. Расширены базы отдыха в Пряжинском и Питкярантском районах. Ведется строительство трех гостиниц в Петрозаводске для 207 гостей.
"Средства господдержки направим на пять инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения в Прионежском и Сортавальском районах, а также Костомукшском городской округе", – отметил глава регионального Минэкономразвития Олег Ермолаев.
Отмечается, что глава Карелии поручил уделить особое внимание северному направлению и создавать новые точки притяжения для жителей и гостей региона.
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