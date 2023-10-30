https://ria.ru/20231030/evrosoyuz-1906164853.html

ЕС выделит средства на реформы стран Западных Балкан для их интеграции

ЕС выделит средства на реформы стран Западных Балкан для их интеграции - РИА Новости, 30.10.2023

ЕС выделит средства на реформы стран Западных Балкан для их интеграции

Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро, чтобы способствовать реформам в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:16

2023-10-30T14:16

2023-10-30T14:17

в мире

северная македония

балканы

скопье

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро, чтобы способствовать реформам в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз, заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Так как такие реформы никогда не проходят просто, то потребуются дополнительные инвестиции, поэтому мы предложили шесть миллиардов для Западных Балкан для реформ и инвестирования", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Скопье, которая транслировалась на сайте ЕС. По ее словам, принцип инвестирования под осуществление реформ уже достаточно успешно действует в самом ЕС для государств-членов в рамках масштабного проекта Next Generation ЕС. Ранее глава ЕК прибыла в Северную Македонию, которая с 2005 года является кандидатом на вступление в Евросоюз. Она отметила прогресс Скопье на пути к членству ЕС, однако указала, что еще потребуется немало усилий. "Рада видеть прогресс, которого добивается Северная Македония. Ее нацеленность двигаться вперед впечатляет. Я знаю о работе, которая идет сейчас в связи с конституцией. Парламент уже сделал первый шаг, рассчитываю, что все стороны используют открывшуюся возможность для движения вперед", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, Северная Македония должна значительно усилить свою экономику перед вступлением в ЕС. Для этого местным кампаниям будет открыт доступ на единый европейский рынок. Она также выразила надежду, что Северная Македония откроет свою экономику для соседей по региону, проведет реформы по для улучшения деловой среды, наладит эффективное госуправление, управление финансами, проведет реформу судебной системы, продолжит борьбу с коррупцией, будет способствовать развитию общего рынка на Балканах. Вопрос сильно затянувшегося процесса вступления государств Западных Балкан в ЕС обсуждался в начале октября на неформальном саммите ЕС в Гранаде. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

северная македония

балканы

скопье

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в мире, северная македония, балканы, скопье, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия