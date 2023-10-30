Рейтинг@Mail.ru
Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/es-1906190982.html
Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт
Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт
Введение полного эмбарго на торговлю с Россией невозможно для Евросоюза, который все еще частично зависит от поставок из РФ, считает заместитель директора... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:28
2023-10-30T15:28
экономика
россия
европа
эстония
владислав белов
евросоюз
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Введение полного эмбарго на торговлю с Россией невозможно для Евросоюза, который все еще частично зависит от поставок из РФ, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Европейский союз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. В рамках его подготовки Эстония потребовала ввести полное эмбарго на торговлю с Россией. "Я такой возможности (введения полного торгового эмбарго - ред.) не вижу. Слишком высокие издержки для самих европейских стран, в первую очередь для государств ЕС. Их издержки выше наших", - сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада. По словам Белова, Европа все еще зависит "по целому ряду товарных групп" от поставок не только из России, но и из других стран. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231023/nalogi-1904621405.html
https://ria.ru/20231028/sanktsii-1905783247.html
россия
европа
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, эстония, владислав белов, евросоюз, российская академия наук, общество, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Эстония, Владислав Белов, Евросоюз, Российская академия наук, Общество, Санкции в отношении России
Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт

Эксперт: введение полного эмбарго на торговлю с РФ невозможно для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Введение полного эмбарго на торговлю с Россией невозможно для Евросоюза, который все еще частично зависит от поставок из РФ, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
Европейский союз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. В рамках его подготовки Эстония потребовала ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ЕС оставил Россию в "черном списке" налоговых юрисдикций
23 октября, 12:02
«
"Я такой возможности (введения полного торгового эмбарго - ред.) не вижу. Слишком высокие издержки для самих европейских стран, в первую очередь для государств ЕС. Их издержки выше наших", - сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.
По словам Белова, Европа все еще зависит "по целому ряду товарных групп" от поставок не только из России, но и из других стран.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС
28 октября, 09:11
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЭстонияВладислав БеловЕвросоюзРоссийская академия наукОбществоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала