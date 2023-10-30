https://ria.ru/20231030/es-1906190982.html

Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт

Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт - РИА Новости, 30.10.2023

Полное эмбарго ЕС на торговлю с Россией невозможно, заявил эксперт

Введение полного эмбарго на торговлю с Россией невозможно для Евросоюза, который все еще частично зависит от поставок из РФ, считает заместитель директора... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:28

2023-10-30T15:28

2023-10-30T15:28

экономика

россия

европа

эстония

владислав белов

евросоюз

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Введение полного эмбарго на торговлю с Россией невозможно для Евросоюза, который все еще частично зависит от поставок из РФ, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Европейский союз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. В рамках его подготовки Эстония потребовала ввести полное эмбарго на торговлю с Россией. "Я такой возможности (введения полного торгового эмбарго - ред.) не вижу. Слишком высокие издержки для самих европейских стран, в первую очередь для государств ЕС. Их издержки выше наших", - сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада. По словам Белова, Европа все еще зависит "по целому ряду товарных групп" от поставок не только из России, но и из других стран. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231023/nalogi-1904621405.html

https://ria.ru/20231028/sanktsii-1905783247.html

россия

европа

эстония

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экономика, россия, европа, эстония, владислав белов, евросоюз, российская академия наук, общество, санкции в отношении россии