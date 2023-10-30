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Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились - РИА Новости, 30.10.2023
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14:48 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ekspert-1906173604.html
Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились
Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились - РИА Новости, 30.10.2023
Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились
Участие Евросоюза в различных внешнеполитических проектах последних лет, в том числе поддержка претендентов в президенты Белоруссии и Венесуэлы Светланы... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:48
2023-10-30T14:48
венесуэла
белоруссия
россия
алексей громыко
светлана тихановская
российская академия наук
евросоюз
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участие Евросоюза в различных внешнеполитических проектах последних лет, в том числе поддержка претендентов в президенты Белоруссии и Венесуэлы Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо, закончилось провалом проектов, заявил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. "Международные проекты, где Евросоюз последние годы проявлял себя, он нигде успеха не достиг. Более того, эти проекты в целом провалились. Вспомним про Гуайдо. Я думаю, что многие про это уже позабыли, но в свое время все было на слуху. Растили как бы нового лидера Венесуэлы, и Евросоюз этому всячески потакал. Что мы видим: в Венесуэле продвигать этот проект не получилось, Гуайдо сейчас никто не помнит, а сколько политического капитала в это вложил ЕС", - сказал Громыко в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада. Он напомнил, что "был другой еще проект под названием Тихановская. Сколько в это было вложено прибалтами, Польшей, Евросоюзом в целом. Мы же видим: провалено". По словам Громыко, этот проект привел только к укреплению отношений между Россией и Белоруссией, укреплению Союзного государства. Евросоюз также пытался в своем время решить косовский конфликт, добавил Громыко. "Брюссельские соглашения полностью провалились. Там уже не раз в последнее время пахло новой войной, возобновлением силового столкновением между Сербией и Косово. Мы видим и там, что медиаторская роль Евросоюза полностью себя дискредитировала", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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венесуэла, белоруссия, россия, алексей громыко, светлана тихановская, российская академия наук, евросоюз, политика, общество
Венесуэла, Белоруссия, Россия, Алексей Громыко, Светлана Тихановская, Российская академия наук, Евросоюз, Политика, Общество
Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились

Громыко: последние проекты ЕС провалились, в том числе в Белоруссии и Венесуэле

© AFP 2023 / The White HouseСветлана Тихановская и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Светлана Тихановская и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / The White House
Светлана Тихановская и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участие Евросоюза в различных внешнеполитических проектах последних лет, в том числе поддержка претендентов в президенты Белоруссии и Венесуэлы Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо, закончилось провалом проектов, заявил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
«
"Международные проекты, где Евросоюз последние годы проявлял себя, он нигде успеха не достиг. Более того, эти проекты в целом провалились. Вспомним про Гуайдо. Я думаю, что многие про это уже позабыли, но в свое время все было на слуху. Растили как бы нового лидера Венесуэлы, и Евросоюз этому всячески потакал. Что мы видим: в Венесуэле продвигать этот проект не получилось, Гуайдо сейчас никто не помнит, а сколько политического капитала в это вложил ЕС", - сказал Громыко в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.
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Он напомнил, что "был другой еще проект под названием Тихановская. Сколько в это было вложено прибалтами, Польшей, Евросоюзом в целом. Мы же видим: провалено". По словам Громыко, этот проект привел только к укреплению отношений между Россией и Белоруссией, укреплению Союзного государства.
Евросоюз также пытался в своем время решить косовский конфликт, добавил Громыко.
"Брюссельские соглашения полностью провалились. Там уже не раз в последнее время пахло новой войной, возобновлением силового столкновением между Сербией и Косово. Мы видим и там, что медиаторская роль Евросоюза полностью себя дискредитировала", - резюмировал эксперт.
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