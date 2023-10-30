https://ria.ru/20231030/ekspert-1906173604.html

Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились

Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились - РИА Новости, 30.10.2023

Эксперт: последние проекты Запада, в том числе Тихановская, провалились

Участие Евросоюза в различных внешнеполитических проектах последних лет, в том числе поддержка претендентов в президенты Белоруссии и Венесуэлы Светланы... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:48

2023-10-30T14:48

2023-10-30T14:48

венесуэла

белоруссия

россия

алексей громыко

светлана тихановская

российская академия наук

евросоюз

политика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участие Евросоюза в различных внешнеполитических проектах последних лет, в том числе поддержка претендентов в президенты Белоруссии и Венесуэлы Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо, закончилось провалом проектов, заявил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. "Международные проекты, где Евросоюз последние годы проявлял себя, он нигде успеха не достиг. Более того, эти проекты в целом провалились. Вспомним про Гуайдо. Я думаю, что многие про это уже позабыли, но в свое время все было на слуху. Растили как бы нового лидера Венесуэлы, и Евросоюз этому всячески потакал. Что мы видим: в Венесуэле продвигать этот проект не получилось, Гуайдо сейчас никто не помнит, а сколько политического капитала в это вложил ЕС", - сказал Громыко в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада. Он напомнил, что "был другой еще проект под названием Тихановская. Сколько в это было вложено прибалтами, Польшей, Евросоюзом в целом. Мы же видим: провалено". По словам Громыко, этот проект привел только к укреплению отношений между Россией и Белоруссией, укреплению Союзного государства. Евросоюз также пытался в своем время решить косовский конфликт, добавил Громыко. "Брюссельские соглашения полностью провалились. Там уже не раз в последнее время пахло новой войной, возобновлением силового столкновением между Сербией и Косово. Мы видим и там, что медиаторская роль Евросоюза полностью себя дискредитировала", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

венесуэла

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россия

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венесуэла, белоруссия, россия, алексей громыко, светлана тихановская, российская академия наук, евросоюз, политика, общество