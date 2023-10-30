https://ria.ru/20231030/ekspert-1906164636.html

Израиль затмил Украину в новостях, считает эксперт

Израиль затмил Украину в новостях, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2023

Израиль затмил Украину в новостях, считает эксперт

Палестино-израильская повестка сместила новости о конфликте на Украине в медиапространстве Европы, которая к тому же ничего не может больше предложить Киеву,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:16

2023-10-30T14:16

2023-10-30T14:16

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Палестино-израильская повестка сместила новости о конфликте на Украине в медиапространстве Европы, которая к тому же ничего не может больше предложить Киеву, поделился мнением с РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. "С точки зрения информации и СМИ, нельзя отрицать, что на время конфликта в Газе эти новости полностью затмят все новости из Украины в европейских СМИ. Но для Киева серьезнее то, что казна в Европе пуста", - считает эксперт. По его словам, страны ЕС не хотят попусту тратить деньги на вооружение, которое ликвидируется на фронте за несколько месяцев. Он добавил, что передача денег Киеву "на оплату госслужб и всего остального тоже плохо воспринимается". "И самое главное – у европейцев больше нет оружия для поставок на Украину", - добавляет Асселино, отмечая, что все имевшееся оружие уже было передано, а производство боеприпасов находится на слишком низком уровне, чтобы обеспечить ими Киев в достаточном количестве. "Европейцы истощены и не могут заменить Соединенные Штаты в качестве ведущего поставщика оружия. Мы можем стать свидетелями быстрой смены позиций в обществе, когда Москва перестанет казаться дьяволом", - считает он. Комментируя природу двух конфликтов, политолог указывает на принципиальные различия между ними. По его мнению, Израиль и палестинцы нуждаются в Европе только на дипломатическом уровне в рамках усилий по установлению мира и снижению числа жертв среди невинных людей. Ближневосточный конфликт особенно нежелателен для Киева на фоне обеднения Европы и звучащих в США сомнений по поводу поддержки ВСУ, сказал Асселино, отмечая, что украинский конфликт гораздо масштабнее по протяженности фронта и количеству задействованных войск и может перерасти в мировую войну, если НАТО зайдут слишком далеко. "Ситуация на Украине гораздо серьезнее для Европы, которая принимает у себя миллионы беженцев, переживает экономический кризис, который может ухудшиться, и больше не располагает деньгами и оружием для Киева. Момент истины может наступить быстрее, чем мы думаем", - заключает эксперт. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906065777.html

https://ria.ru/20231028/pomosch-1905763207.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году