https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html

Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет

Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет

Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:42

2023-10-30T05:42

2023-10-30T05:42

в мире

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_0:53:2976:1727_1920x0_80_0_0_ee6d4ed7ac50798416c20f523fe8e276.jpg

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме. "Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей шойгу