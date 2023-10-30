https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:42
2023-10-30T05:42
2023-10-30T05:42
в мире
россия
сергей шойгу
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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме. "Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html
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в мире, россия, сергей шойгу
В мире, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
Шойгу: речи о разрушении баланса при отзыве ратификации ДВЗЯИ не идет