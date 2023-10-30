https://ria.ru/20231030/dorogi-1906261504.html
В Ярославской области отремонтируют дороги по программе Минсельхоза
В Ярославской области отремонтируют дороги по программе Минсельхоза - РИА Новости, 30.10.2023
В Ярославской области отремонтируют дороги по программе Минсельхоза
Министерство сельского хозяйства России выделит 212,3 миллиона рублей на реконструкцию участков дорог в Ростовском, Угличском и Ярославском муниципальных... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:20
2023-10-30T18:20
2023-10-30T18:21
ярославская область
михаил евраев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ростовский район
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России выделит 212,3 миллиона рублей на реконструкцию участков дорог в Ростовском, Угличском и Ярославском муниципальных районах Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Министерство сельского хозяйства России выделит 212,3 миллиона рублей на реконструкцию участков дорог в Ростовском, Угличском и Ярославском муниципальных районах. Работы будут проведены в 2024 году", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что ремонт пройдет в рамках федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", который в регионе реализует областное правительство. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что регион подавал в Минсельхоз четыре заявки на ремонт дорог, ведущих к объектам АПК, и все заявки были одобрены. "Благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" мы будем всесторонне улучшать инфраструктуру на селе. Это дороги, социальные, спортивные и культурные объекты, инженерная коммуникация и другое", - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы областного правительства, в Ростовском районе будет произведена реконструкция участка автомобильной дороги Ростов – Воронино – Поклоны, ведущего к сельхозпредприятию. В Угличском районе отремонтируют автодорогу Бурмасово – Дуброво с подъездом к деревне Заручье, ведущую к одному из крупнейших сельхозпредприятий в районе. В Ярославском районе отремонтируют два участка: от села Медягино и от деревни Язвицево - до молочного комплекса.
https://ria.ru/20231030/otkhody-1906251055.html
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
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михаил евраев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ростовский район, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Ростовский район, Ярославская область
В Ярославской области отремонтируют дороги по программе Минсельхоза
Минсельхоз выделит 212,3 миллиона рублей на ремонт дорог в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России выделит 212,3 миллиона рублей на реконструкцию участков дорог в Ростовском, Угличском и Ярославском муниципальных районах Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Министерство сельского хозяйства России выделит 212,3 миллиона рублей на реконструкцию участков дорог в Ростовском, Угличском и Ярославском муниципальных районах. Работы будут проведены в 2024 году", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что ремонт пройдет в рамках федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", который в регионе реализует областное правительство.
Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
отметил, что регион подавал в Минсельхоз четыре заявки на ремонт дорог, ведущих к объектам АПК, и все заявки были одобрены.
"Благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" мы будем всесторонне улучшать инфраструктуру на селе. Это дороги, социальные, спортивные и культурные объекты, инженерная коммуникация и другое", - подчеркнул губернатор.
По данным пресс-службы областного правительства, в Ростовском районе
будет произведена реконструкция участка автомобильной дороги Ростов
– Воронино – Поклоны, ведущего к сельхозпредприятию. В Угличском районе
отремонтируют автодорогу Бурмасово – Дуброво с подъездом к деревне Заручье, ведущую к одному из крупнейших сельхозпредприятий в районе. В Ярославском районе
отремонтируют два участка: от села Медягино и от деревни Язвицево - до молочного комплекса.
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