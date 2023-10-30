https://ria.ru/20231030/dialog-1906066195.html

Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине

Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине

Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:57

2023-10-30T05:57

2023-10-30T05:57

в мире

россия

украина

москва

сергей шойгу

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - сказал он на Сяншаньском форуме по безопасности. "При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", - добавил он. По его словам, "чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость". "Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063452.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, сергей шойгу, оон