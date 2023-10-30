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Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.10.2023
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05:57 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/dialog-1906066195.html
Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине
Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине
Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:57
2023-10-30T05:57
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - сказал он на Сяншаньском форуме по безопасности. "При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", - добавил он. По его словам, "чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость". "Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063452.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей шойгу, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Шойгу, ООН
Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - сказал он на Сяншаньском форуме по безопасности.
"При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", - добавил он.
По его словам, "чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость".
"Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", - отметил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу рассказал, как Запад использует Украину
05:07
 
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