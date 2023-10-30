https://ria.ru/20231030/dagestan-1906303672.html

Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон - РИА Новости, 30.10.2023

Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил РИА Новости, что ему "по-человечески понятна" негативная реакция жителей Дагестана на ближневосточное... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:55

2023-10-30T22:55

2023-10-30T22:55

палестина

ближний восток

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

пророк мухаммед

в мире

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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил РИА Новости, что ему "по-человечески понятна" негативная реакция жителей Дагестана на ближневосточное обострение, которая привела к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, но это не оправдывает нарушение закона. "Это по-человечески понятно. Но мы всегда просим наших сторонников уважать закон, даже в эти трудные времена. Но эта поддержка действительно ценится, поддержка нужна везде", - сказал он. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 83 задержаны. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане обратился к главам регионов и силовикам, отметив необходимость своевременных действий по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Он заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России. По его словам, события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Президент добавил, что киевский режим не перестает удивлять, сегодня он пытается инспирировать погромы в России под руководством "западных покровителей". Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине. Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

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палестина, ближний восток, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, пророк мухаммед, в мире