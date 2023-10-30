https://ria.ru/20231030/dagestan-1906273433.html
Ситуация в Дагестане вошла в рабочий режим, заявил глава РЕК
Ситуация в Дагестане вошла в рабочий режим, заявил глава РЕК - РИА Новости, 30.10.2023
Ситуация в Дагестане вошла в рабочий режим, заявил глава РЕК
Власти в Дагестане смогли быстро отреагировать на антиеврейские беспорядки, сейчас ситуация вошла в "рабочий режим", сказал РИА Новости председатель Российского РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:31
2023-10-30T19:31
2023-10-30T19:31
россия
юрий каннер
пророк мухаммед
дамир мухетдинов
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти в Дагестане смогли быстро отреагировать на антиеврейские беспорядки, сейчас ситуация вошла в "рабочий режим", сказал РИА Новости председатель Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. "Самое важное – это то, что власть отреагировала и смогла справиться с ситуацией вчера вечером и ночью. Сегодня ситуация находится уже более-менее в рабочем режиме. Мы в контакте с общиной, какую помощь мы можем оказывать – мы общественная организация, благотворительный фонд. Мы сегодня на связи с израильским посольством. Этот вопрос при необходимости будет решаться в плановом режиме. Я надеюсь, что власть справится там с ситуацией и подобное не повторится", – заявил Каннер агентству. Лидеры общественного мнения, участвовавшие в прошлом в фестивале РЕК "Кавказ обетованный", вместе с властями занимались разрешением этого конфликта, их следует поблагодарить, сказал Каннер. Он отметил, что в основном община нуждается в обеспечении безопасности. "Безопасность (требует обеспечения – ред.). Местные власти, слава Богу, справляются, ночь и сегодняшний день прошел, и будем надеяться, что ситуация стабилизируется", – сказал глава РЕК. Он отметил, что Дагестан – это традиционное место жизни евреев, прежде всего общины горских евреев. "Был один инцидент лет десять назад – там избили раввина. Но в целом на протяжении столетий евреи жили как часть народа Дагестана, жили и дружили", – добавил он. В основном община горских евреев в Дагестане, по его словам, проживает в городах, где они обосновались после прихода России на Кавказ: большие общины есть в Дербенте и Махачкале. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине. Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906049650.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231030/makhachkala-1906077625.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906166025.html
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россия, юрий каннер, пророк мухаммед, дамир мухетдинов, беспорядки в аэропорту махачкалы
Россия, Юрий Каннер, Пророк Мухаммед, Дамир Мухетдинов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Ситуация в Дагестане вошла в рабочий режим, заявил глава РЕК
Глава РЕК Каннер: ситуация в Дагестане вошла в рабочий режим
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти в Дагестане смогли быстро отреагировать на антиеврейские беспорядки, сейчас ситуация вошла в "рабочий режим", сказал РИА Новости председатель Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
"Самое важное – это то, что власть отреагировала и смогла справиться с ситуацией вчера вечером и ночью. Сегодня ситуация находится уже более-менее в рабочем режиме. Мы в контакте с общиной, какую помощь мы можем оказывать – мы общественная организация, благотворительный фонд. Мы сегодня на связи с израильским посольством. Этот вопрос при необходимости будет решаться в плановом режиме. Я надеюсь, что власть справится там с ситуацией и подобное не повторится", – заявил Каннер агентству.
Муфтий Дагестана призвал единоверцев к спокойствию
Лидеры общественного мнения, участвовавшие в прошлом в фестивале РЕК "Кавказ обетованный", вместе с властями занимались разрешением этого конфликта, их следует поблагодарить, сказал Каннер. Он отметил, что в основном община нуждается в обеспечении безопасности. "Безопасность (требует обеспечения – ред.). Местные власти, слава Богу, справляются, ночь и сегодняшний день прошел, и будем надеяться, что ситуация стабилизируется", – сказал глава РЕК.
Он отметил, что Дагестан – это традиционное место жизни евреев, прежде всего общины горских евреев. "Был один инцидент лет десять назад – там избили раввина. Но в целом на протяжении столетий евреи жили как часть народа Дагестана, жили и дружили", – добавил он. В основном община горских евреев в Дагестане, по его словам, проживает в городах, где они обосновались после прихода России на Кавказ: большие общины есть в Дербенте и Махачкале.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана: беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с Украины
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда
, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.
Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов
сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке
в многонациональную и многоконфессиональную Россию
. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.
Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.
Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы