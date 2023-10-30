https://ria.ru/20231030/dagestan-1906166545.html

В Дагестане открыли горячую линию для туристов из-за событий в Махачкале

В Дагестане открыли горячую линию для туристов из-за событий в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023

В Дагестане открыли горячую линию для туристов из-за событий в Махачкале

В Дагестане открыта горячая линия для туристов на период временного закрытия аэропорта Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства туризма региона. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:23

2023-10-30T14:23

2023-10-30T14:42

махачкала

тель-авив

израиль

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

туризм

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Дагестане открыта горячая линия для туристов на период временного закрытия аэропорта Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства туризма региона. "Для оказания информационной поддержки туристам, пребывающим на территории Республики Дагестан, в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам круглосуточно работает горячая линия: тел. 8-8722-52-24-17", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. Как сообщается, ведомство находится во взаимодействии с представителями туристического сообщества в контексте урегулирования вопросов, возникающих в связи с временным закрытием аэропорта. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/palestina-1906154291.html

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html

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махачкала, тель-авив, израиль, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, новости - туризм