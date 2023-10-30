https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html

Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе

Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе - РИА Новости, 30.10.2023

Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе

В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности, говорится в Telegram-канале правительства республики. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:08

2023-10-30T03:08

2023-10-30T04:43

республика дагестан

происшествия

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности, говорится в Telegram-канале правительства республики."Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности", — подчеркивается в публикации.Уточняется, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Работу воздушной гавани восстановят в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий, добавили в правительстве республики.Пострадавшим в результате беспорядков оказывают необходимую медицинскую помощь, заключили в пресс-службе.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданских и полицейских. По данным минздрава республики, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.

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республика дагестан, происшествия, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала