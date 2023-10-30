https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе - РИА Новости, 30.10.2023
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности, говорится в Telegram-канале правительства республики. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:08
2023-10-30T03:08
2023-10-30T04:43
республика дагестан
происшествия
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906058597_0:56:1600:956_1920x0_80_0_0_760510f921af49fc5e2fb4b6d0cb119a.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности, говорится в Telegram-канале правительства республики."Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности", — подчеркивается в публикации.Уточняется, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Работу воздушной гавани восстановят в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий, добавили в правительстве республики.Пострадавшим в результате беспорядков оказывают необходимую медицинскую помощь, заключили в пресс-службе.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданских и полицейских. По данным минздрава республики, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906058597_132:0:1553:1066_1920x0_80_0_0_a68c904bdf676af313f5baecf455f5a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала
Республика Дагестан, Происшествия, Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
Правительство Дагестана: в городах и районах региона усилены меры безопасности
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости.
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности, говорится в Telegram-канале
правительства республики.
"Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности", — подчеркивается в публикации.
Уточняется, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Работу воздушной гавани восстановят в ближайшие дни после проверочных и восстановительных мероприятий, добавили в правительстве республики.
Пострадавшим в результате беспорядков оказывают необходимую медицинскую помощь, заключили в пресс-службе.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданских и полицейских. По данным минздрава республики, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.