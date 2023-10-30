https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906310165.html
Мэр Махачкалы прокомментировал беспорядки в аэропорту
Мэр Махачкалы прокомментировал беспорядки в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023
Мэр Махачкалы прокомментировал беспорядки в аэропорту
Участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы стали молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, заявил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:57
2023-10-30T23:57
2023-10-30T23:57
махачкала
израиль
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы стали молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, заявил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Сегодня мы с коллегами, с главами внутригородских районов, с представителями депутатского корпуса города Махачкалы и народного собрания Республики Дагестан, правоохранительных органов провели рабочую встречу, в рамках которой была обсуждена ситуация, произошедшая накануне в аэропорту Уйташ… Как отметили участники встречи, возрастная категория тех, кто был вовлечен в противоправные действия, – от 20 до 25 лет", – написал Умавов в своем Telegram-канале. По его словам, в каждом внутригородском районе Махачкалы создана рабочая группа во главе с руководством, которая мониторит социальные сети, встречается с жителями микрорайонов, сел и поселков городского округа для проведения информационно-разъяснительной работы. "По итогам встречи мы подготовили рекомендации для проведения работы и управлению по спорту, туризму и работе с молодежью, и управлению образования, и управлению культуры. К проводимой просветительской работе готовы подключиться мои коллеги-депутаты", – добавил Умавов.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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махачкала, израиль, беспорядки в аэропорту махачкалы, юсуп умавов, происшествия
Махачкала, Израиль, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Юсуп Умавов, Происшествия
Мэр Махачкалы прокомментировал беспорядки в аэропорту
Мэр Махачкалы Умавов: в беспорядках в аэропорту участвовала молодежь 20-25 лет
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости.
Участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы стали молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, заявил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале
.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО
, 83 человека задержаны.
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"Сегодня мы с коллегами, с главами внутригородских районов, с представителями депутатского корпуса города Махачкалы и народного собрания Республики Дагестан, правоохранительных органов провели рабочую встречу, в рамках которой была обсуждена ситуация, произошедшая накануне в аэропорту Уйташ… Как отметили участники встречи, возрастная категория тех, кто был вовлечен в противоправные действия, – от 20 до 25 лет", – написал Умавов в своем Telegram-канале.
По его словам, в каждом внутригородском районе Махачкалы создана рабочая группа во главе с руководством, которая мониторит социальные сети, встречается с жителями микрорайонов, сел и поселков городского округа для проведения информационно-разъяснительной работы.
"По итогам встречи мы подготовили рекомендации для проведения работы и управлению по спорту, туризму и работе с молодежью, и управлению образования, и управлению культуры. К проводимой просветительской работе готовы подключиться мои коллеги-депутаты", – добавил Умавов.
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