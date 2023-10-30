https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906168608.html

Депутат от Дагестана призвал отключить VPN после беспорядков в Махачкале

Депутат от Дагестана призвал отключить VPN после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023

Депутат от Дагестана призвал отключить VPN после беспорядков в Махачкале

Необходимо отключить возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram* в России из-за массового наплыва проукраинских ботов в связи со... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:30

2023-10-30T14:30

2023-10-30T14:30

махачкала

россия

тель-авив

сергей меликов

султан хамзаев

общество

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо отключить возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram* в России из-за массового наплыва проукраинских ботов в связи со вчерашней попыткой дестабилизировать ситуацию в Дагестане, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. "Вчера и сегодня фиксирую массовый наплыв ботов в соцсетях. Активизацию проукраинских ботов связываю с вчерашней попыткой дестабилизировать внутриполитическую обстановку Дагестана... Основная площадка распространения фейков далеко не только Telegram. Посмотрите, что смотрят люди в Instagram*. Пора отключить все VPN и поставить реальный запрет на пользование этой соцсетью", - сказал Хамзаев. По его словам, таким образом ЦИПСО пытается повлиять на мнение всех, кто вчера пытался успокоить молодежь. Хамзаев отметил, что за ночь в его соцсетях "как под копирку" появились тысячу сообщений, прямо разжигающие межнациональную рознь. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906167385.html

махачкала

россия

тель-авив

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махачкала, россия, тель-авив, сергей меликов, султан хамзаев, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы