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В Донецке позвали участников беспорядков в Махачкале в зону спецоперации - РИА Новости, 30.10.2023
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10:56 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906104367.html
В Донецке позвали участников беспорядков в Махачкале в зону спецоперации
В Донецке позвали участников беспорядков в Махачкале в зону спецоперации - РИА Новости, 30.10.2023
В Донецке позвали участников беспорядков в Махачкале в зону спецоперации
Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону СВО - "бороться со злом". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:56
2023-10-30T10:56
происшествия
республика дагестан
донецкая народная республика
махачкала
россия
донецк
ян гагин
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону СВО - "бороться со злом". "Ребята, если вы хотите бороться с фашизмом, бороться действительно со злом и с нечестью - милости просим, ждем вас на линии боевого соприкосновения на Донбассе", - сказал Гагин в комментарии РИА Новости. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
донецкая народная республика
махачкала
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происшествия, республика дагестан, донецкая народная республика, махачкала, россия, донецк, ян гагин, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Махачкала, Россия, Донецк, Ян Гагин, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В Донецке позвали участников беспорядков в Махачкале в зону спецоперации

Гагин позвал участников беспорядков в Махачкале "бороться со злом" в зону СВО

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону СВО - "бороться со злом".
"Ребята, если вы хотите бороться с фашизмом, бороться действительно со злом и с нечестью - милости просим, ждем вас на линии боевого соприкосновения на Донбассе", - сказал Гагин в комментарии РИА Новости.
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10:01
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
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Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанДонецкая Народная РеспубликаМахачкалаРоссияДонецкЯн ГагинБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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