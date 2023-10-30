Меликов заявил, что прощения участникам беспорядков в Махачкале не будет
Меликов: прощения участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы не будет
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря об организаторах и участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы, подчеркнул, что прощения не будет никому, и от ответственности не должен уйти никто.
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"Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут заслуженную ответственность. Прощения не будет никому… Многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто", – сказал Меликов на пресс-подходе.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.