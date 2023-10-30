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В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину - РИА Новости, 30.10.2023
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19:39 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/arest-1906275086.html
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину - РИА Новости, 30.10.2023
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину и девочку-подростка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:39
2023-10-30T19:39
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
таджикистан
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину и девочку-подростка, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Арестован 21-летний гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в двух покушениях на изнасилование (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 и часть 3 статьи 30, пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, вечером 14 сентября мужчина в Балашихе напал на 32-летнюю местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Женщина смогла убежать и сообщить о случившемся в полицию. Вечером 7 октября он же напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку. Она смогла выбежать на дорогу и остановить машину. "Установлено, что мужчина находился на территории Российской Федерации легально", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20231030/arest-1906201253.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, таджикистан, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Таджикистан, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину

СК: в Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и девушку

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину и девочку-подростка, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Арестован 21-летний гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в двух покушениях на изнасилование (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 и часть 3 статьи 30, пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ)", - сказала она.
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В Москве арестовали мать избитого младенца
Вчера, 15:51
По данным следствия, вечером 14 сентября мужчина в Балашихе напал на 32-летнюю местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Женщина смогла убежать и сообщить о случившемся в полицию.
Вечером 7 октября он же напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку. Она смогла выбежать на дорогу и остановить машину.
"Установлено, что мужчина находился на территории Российской Федерации легально", - добавила Врадий.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТаджикистанОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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