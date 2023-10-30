https://ria.ru/20231030/arest-1906275086.html
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину - РИА Новости, 30.10.2023
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину и девочку-подростка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:39
2023-10-30T19:39
2023-10-30T19:39
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таджикистан
ольга врадий
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину и девочку-подростка, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Арестован 21-летний гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в двух покушениях на изнасилование (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 и часть 3 статьи 30, пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, вечером 14 сентября мужчина в Балашихе напал на 32-летнюю местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Женщина смогла убежать и сообщить о случившемся в полицию. Вечером 7 октября он же напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку. Она смогла выбежать на дорогу и остановить машину. "Установлено, что мужчина находился на территории Российской Федерации легально", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20231030/arest-1906201253.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, таджикистан, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Таджикистан, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
СК: в Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и девушку