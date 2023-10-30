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В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке - РИА Новости, 30.10.2023
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19:11 30.10.2023 (обновлено: 19:14 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/arest-1906269847.html
В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке
В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке - РИА Новости, 30.10.2023
В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке
Суд заключил под стражу уроженца Таджикистана, беспричинно выстрелившего из пневматического пистолета в асфальт, пуля которого попала в женщину на остановке на... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:11
2023-10-30T19:14
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу уроженца Таджикистана, беспричинно выстрелившего из пневматического пистолета в асфальт, пуля которого попала в женщину на остановке на севере Москвы, сообщается в Telegram-столичного главка СК РФ. В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали ранее, что 28 октября "на улице Софьи Ковалевской, на остановке общественного транспорта произошел словесный конфликт между женщиной и неизвестным, в ходе которого мужчина, предположительно, из пневматического пистолета выстрелил в сторону асфальта и рикошетом попал в женщину, после чего скрылся". "Молодому 23-летнему человеку, обвиняемому в хулиганстве и применении силы в отношении сотрудника полиции, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231029/mvd-1905960024.html
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происшествия, москва, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Таджикистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке

В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке в асфальт

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу уроженца Таджикистана, беспричинно выстрелившего из пневматического пистолета в асфальт, пуля которого попала в женщину на остановке на севере Москвы, сообщается в Telegram-столичного главка СК РФ.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали ранее, что 28 октября "на улице Софьи Ковалевской, на остановке общественного транспорта произошел словесный конфликт между женщиной и неизвестным, в ходе которого мужчина, предположительно, из пневматического пистолета выстрелил в сторону асфальта и рикошетом попал в женщину, после чего скрылся".
"Молодому 23-летнему человеку, обвиняемому в хулиганстве и применении силы в отношении сотрудника полиции, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
В Петербурге задержали лже-силовиков, "арестовавших" гостей на коуч-встрече
29 октября, 13:01
 
ПроисшествияМоскваТаджикистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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