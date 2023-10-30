https://ria.ru/20231030/arest-1906269847.html

В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке

В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке - РИА Новости, 30.10.2023

В Москве арестовали уроженеца Таджикистана, стрелявшего на остановке

Суд заключил под стражу уроженца Таджикистана, беспричинно выстрелившего из пневматического пистолета в асфальт, пуля которого попала в женщину на остановке на... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:11

2023-10-30T19:11

2023-10-30T19:14

происшествия

москва

таджикистан

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу уроженца Таджикистана, беспричинно выстрелившего из пневматического пистолета в асфальт, пуля которого попала в женщину на остановке на севере Москвы, сообщается в Telegram-столичного главка СК РФ. В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали ранее, что 28 октября "на улице Софьи Ковалевской, на остановке общественного транспорта произошел словесный конфликт между женщиной и неизвестным, в ходе которого мужчина, предположительно, из пневматического пистолета выстрелил в сторону асфальта и рикошетом попал в женщину, после чего скрылся". "Молодому 23-летнему человеку, обвиняемому в хулиганстве и применении силы в отношении сотрудника полиции, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231029/mvd-1905960024.html

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происшествия, москва, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)