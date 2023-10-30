https://ria.ru/20231030/aktsii-1906065086.html
В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров с Запада
В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров с Запада - РИА Новости, 30.10.2023
В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров с Запада
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Минэкономразвития РФ разработать закон, направленный на упрощение... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:32
2023-10-30T05:32
2023-10-30T05:32
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Минэкономразвития РФ разработать закон, направленный на упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран, говорится в рекомендациях комитета по итогам круглого стола (есть в распоряжении РИА Новости). "Для усиления эффекта от применения механизмов, предусмотренных Федеральным законом <...> "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", (рекомендовать Минэкономразвития - ред.) рассмотреть необходимость разработки проекта федерального закона, направленного на минимизацию регуляторных и иных требований, связанных с применением положений (требований) законодательства о направлении акционерам как добровольных, так и обязательных предложений о выкупе акций и согласовании сделок в рамках процедур по защите конкуренции, получения согласия Банка России на совершение определенных сделок", - говорится в документе. Член конституционного комитета Артем Шейкин объяснил РИА Новости, что акционерами многих публичных акционерных обществ выступают не только российские граждане, но и граждане недружественных государств. По его словам, если граждане РФ вступили в прямое владение акциями, то иностранные инвесторы "могут быть не согласны с таким решением и требовать выкупа своих акций, чтобы как можно скорее избавиться от них". "Для этих целей наше законодательство предусматривает возможность направления предложения на покупку акций недружественных акционеров - так называемое обязательное предложение. Однако направление обязательного предложения сопровождается с необходимостью проведения рыночной оценки стоимости акций, его предварительным направлением в ЦБ, ожиданием ответа от него и прочее. Все эти механизмы затрудняют возможность быстрого выхода недружественных акционеров из российских предприятий", - сказал он. "В результате этого такие акционеры не заинтересованы в управлении обществом и могут бросить свои акции, что приведет к невозможности принятия ключевых решений, а то и вовсе невозможности осуществления деятельности", - добавил парламентарий. Шейкин отметил, что федеральный закон, который мог был бы быть разработан, минимизирует требования, "связанные с направлением обязательного предложения недружественным акционерам". "Данный федеральный закон позволит быстро и эффективно недружественным акционерам выйти из экономически значимых обществ, в результате чего они смогут продолжать свою деятельность", - заключил сенатор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров с Запада
В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров из недружественных стран
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Минэкономразвития РФ разработать закон, направленный на упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран, говорится в рекомендациях комитета по итогам круглого стола (есть в распоряжении РИА Новости).
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"Для усиления эффекта от применения механизмов, предусмотренных Федеральным законом <...> "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", (рекомендовать Минэкономразвития - ред.) рассмотреть необходимость разработки проекта федерального закона, направленного на минимизацию регуляторных и иных требований, связанных с применением положений (требований) законодательства о направлении акционерам как добровольных, так и обязательных предложений о выкупе акций и согласовании сделок в рамках процедур по защите конкуренции, получения согласия Банка России на совершение определенных сделок", - говорится в документе.
Член конституционного комитета Артем Шейкин объяснил РИА Новости, что акционерами многих публичных акционерных обществ выступают не только российские граждане, но и граждане недружественных государств. По его словам, если граждане РФ
вступили в прямое владение акциями, то иностранные инвесторы "могут быть не согласны с таким решением и требовать выкупа своих акций, чтобы как можно скорее избавиться от них".
"Для этих целей наше законодательство предусматривает возможность направления предложения на покупку акций недружественных акционеров - так называемое обязательное предложение. Однако направление обязательного предложения сопровождается с необходимостью проведения рыночной оценки стоимости акций, его предварительным направлением в ЦБ
, ожиданием ответа от него и прочее. Все эти механизмы затрудняют возможность быстрого выхода недружественных акционеров из российских предприятий", - сказал он.
"В результате этого такие акционеры не заинтересованы в управлении обществом и могут бросить свои акции, что приведет к невозможности принятия ключевых решений, а то и вовсе невозможности осуществления деятельности", - добавил парламентарий.
Шейкин отметил, что федеральный закон, который мог был бы быть разработан, минимизирует требования, "связанные с направлением обязательного предложения недружественным акционерам".
"Данный федеральный закон позволит быстро и эффективно недружественным акционерам выйти из экономически значимых обществ, в результате чего они смогут продолжать свою деятельность", - заключил сенатор.
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