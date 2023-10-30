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В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети, заявили в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023
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14:11 30.10.2023 (обновлено: 14:12 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети, заявили в аэропорту
В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети, заявили в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023
В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети, заявили в аэропорту
Около 50 пассажиров были на борту самолета, прибывшего в воскресенье из Тель-Авива в Махачкалу, в основном – женщины и дети, в том числе ребенок на аппарате... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:11
2023-10-30T14:12
махачкала
тель-авив
сергей меликов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Около 50 пассажиров были на борту самолета, прибывшего в воскресенье из Тель-Авива в Махачкалу, в основном – женщины и дети, в том числе ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. "Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, 5-10 человек из 50. Один ребенок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции легких, тоже со всей массой вынужден был скрываться", – говорит Рамазанов на видео, опубликованном в Telegram-канале республиканской государственной вещательной компании "Дагестан". По его словам, депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился на месте и вел переговоры с собравшимися. "Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы не причинили им никакого вреда… Во многом благодаря его усилиям обошлось без жертв", - добавил гендиректор аэропорта. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
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махачкала, тель-авив, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Тель-Авив, Сергей Меликов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети, заявили в аэропорту

Директор аэропорта: в самолете Тель-Авив – Махачкала было больше женщин и детей

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Около 50 пассажиров были на борту самолета, прибывшего в воскресенье из Тель-Авива в Махачкалу, в основном – женщины и дети, в том числе ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.
"Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, 5-10 человек из 50. Один ребенок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции легких, тоже со всей массой вынужден был скрываться", – говорит Рамазанов на видео, опубликованном в Telegram-канале республиканской государственной вещательной компании "Дагестан".
По его словам, депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился на месте и вел переговоры с собравшимися.
"Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы не причинили им никакого вреда… Во многом благодаря его усилиям обошлось без жертв", - добавил гендиректор аэропорта.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
 
МахачкалаТель-АвивСергей МеликовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Беспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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