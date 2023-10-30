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Меликов сообщил, что силовики до последнего не применяли силу в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023
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09:47 30.10.2023 (обновлено: 10:16 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906088488.html
Меликов сообщил, что силовики до последнего не применяли силу в аэропорту
Меликов сообщил, что силовики до последнего не применяли силу в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023
Меликов сообщил, что силовики до последнего не применяли силу в аэропорту
Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу", заявил глава... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:47
2023-10-30T10:16
махачкала
аэропорт
происшествия
общество
сергей меликов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу", заявил глава Дагестана Сергей Меликов.&quot;Многие сегодня пытаются давать оценку силовикам, а я бы сказал так, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить эту толпу, не управляемую никем, за исключением тех операторов, которые управляли этой толпой, не находясь в ней, управляли дистанционно при помощи социальных сетей&quot;, – сказал он на пресс-подходе.Как отметил глава региона, силовики "пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность их действий". По его словам, такие действия привели к тому, что "количество травмированных или пострадавших на сегодняшний день минимально".Уже установлены личности более 150 активных участников событий, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Меликов добавил, что "прощения не будет никому".&quot;Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут заслуженную ответственность. Прощения не будет никому&quot;, — отметил руководитель региона.Пресс-служба главы Дагестана сообщила, что Меликов сегодня осмотрел здание аэропорта. Как отмечается, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений, и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.Изначально воздушную гавань планировали закрыть до 6 ноября, однако сегодня Росавиация сократила этот период до 31 октября.
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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
2023-10-30T09:47
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PT0M11S
Меликов: Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане проводятся врагами России
Попытки дестабилизировать обстановку в Дагестане идут извне, заявил глава региона Меликов после ЧП в аэропорту Махачкалы
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махачкала, аэропорт, происшествия, общество, сергей меликов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Аэропорт, Происшествия, Общество, Сергей Меликов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Меликов сообщил, что силовики до последнего не применяли силу в аэропорту

Меликов: силовики до последнего не применяли силу в аэропорту Махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу", заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
«

"Многие сегодня пытаются давать оценку силовикам, а я бы сказал так, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить эту толпу, не управляемую никем, за исключением тех операторов, которые управляли этой толпой, не находясь в ней, управляли дистанционно при помощи социальных сетей", – сказал он на пресс-подходе.

Как отметил глава региона, силовики "пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность их действий". По его словам, такие действия привели к тому, что "количество травмированных или пострадавших на сегодняшний день минимально".

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.

По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), в результате беспорядков пострадали девять полицейских. В Минздраве региона сообщили, что всего повреждения получили более 20 человек.

Уже установлены личности более 150 активных участников событий, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Меликов добавил, что "прощения не будет никому".
«

"Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут заслуженную ответственность. Прощения не будет никому", — отметил руководитель региона.

Пресс-служба главы Дагестана сообщила, что Меликов сегодня осмотрел здание аэропорта. Как отмечается, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений, и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.
Изначально воздушную гавань планировали закрыть до 6 ноября, однако сегодня Росавиация сократила этот период до 31 октября.
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Множество рейсов в Махачкалу отменили из-за обстановки в аэропорту
09:07
 
МахачкалаАэропортПроисшествияОбществоСергей МеликовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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