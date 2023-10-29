https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905910083.html

На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"

На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени" - РИА Новости, 29.10.2023

На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"

Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед Западом, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T01:20

2023-10-29T01:20

2023-10-29T01:20

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сша

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед Западом, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч."Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже", — написал он.По словам журналиста, Украина погрязла в долгах и киевским властям приходится брать новые кредиты на более жестких условиях. В результате подобных действий долг только продолжает расти, а страна "бесплатно отдает предприятия западным кредиторам", добавил обозреватель.Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что госдолг страны может достичь рекордных 173 миллиардов долларов в 2023 году. Он отметил, что киевский режим озабочен экономическим кризисом, нарастающим, "как снежный ком".В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств Киев получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом 75 процентов трат приходятся на военные нужды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, сша