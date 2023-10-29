На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"
Rebelión: Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед Западом, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.
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"Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже", — написал он.
По словам журналиста, Украина погрязла в долгах и киевским властям приходится брать новые кредиты на более жестких условиях. В результате подобных действий долг только продолжает расти, а страна "бесплатно отдает предприятия западным кредиторам", добавил обозреватель.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что госдолг страны может достичь рекордных 173 миллиардов долларов в 2023 году. Он отметил, что киевский режим озабочен экономическим кризисом, нарастающим, "как снежный ком".
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств Киев получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом 75 процентов трат приходятся на военные нужды.
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