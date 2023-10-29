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На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени" - РИА Новости, 29.10.2023
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01:20 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905910083.html
На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"
На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени" - РИА Новости, 29.10.2023
На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"
Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед Западом, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T01:20
2023-10-29T01:20
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед Западом, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.&quot;Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже&quot;, — написал он.По словам журналиста, Украина погрязла в долгах и киевским властям приходится брать новые кредиты на более жестких условиях. В результате подобных действий долг только продолжает расти, а страна "бесплатно отдает предприятия западным кредиторам", добавил обозреватель.Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что госдолг страны может достичь рекордных 173 миллиардов долларов в 2023 году. Он отметил, что киевский режим озабочен экономическим кризисом, нарастающим, "как снежный ком".В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств Киев получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом 75 процентов трат приходятся на военные нужды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"

Rebelión: Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед Западом, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.
«

"Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже", — написал он.

По словам журналиста, Украина погрязла в долгах и киевским властям приходится брать новые кредиты на более жестких условиях. В результате подобных действий долг только продолжает расти, а страна "бесплатно отдает предприятия западным кредиторам", добавил обозреватель.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что госдолг страны может достичь рекордных 173 миллиардов долларов в 2023 году. Он отметил, что киевский режим озабочен экономическим кризисом, нарастающим, "как снежный ком".
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств Киев получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом 75 процентов трат приходятся на военные нужды.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском
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