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Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии - РИА Новости, 29.10.2023
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10:30 29.10.2023 (обновлено: 16:58 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/zapret-1905939115.html
Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии
Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии - РИА Новости, 29.10.2023
Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии
Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:30
2023-10-29T16:58
норвегия
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили. Ранее российское правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия. &quot;Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны&quot;, — сказал дипломат.В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Читайте полный текст интервью Теймураза Рамишвили&gt;&gt;
https://ria.ru/20231029/torgovlya-1905929450.html
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норвегия, россия, в мире
Норвегия, Россия, В мире
Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии

Рамишвили: запрет ввоза рыбной продукции из Норвегии поможет производителям в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРыбный отдел гипермаркета
Рыбный отдел гипермаркета - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рыбный отдел гипермаркета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили.
Ранее российское правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия.
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"Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны", — сказал дипломат.

В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Читайте полный текст интервью Теймураза Рамишвили>>
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