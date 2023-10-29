https://ria.ru/20231029/zapret-1905939115.html

Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии

Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии - РИА Новости, 29.10.2023

Посол России рассказал о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии

Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:30

2023-10-29T10:30

2023-10-29T16:58

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили. Ранее российское правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия. "Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны", — сказал дипломат.В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Читайте полный текст интервью Теймураза Рамишвили>>

https://ria.ru/20231029/torgovlya-1905929450.html

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