https://ria.ru/20231029/ramishvili-1905616584.html

Теймураз Рамишвили: Россия подумает о чартерах на Шпицберген в 2024 году

Теймураз Рамишвили: Россия подумает о чартерах на Шпицберген в 2024 году - РИА Новости, 29.10.2023

Теймураз Рамишвили: Россия подумает о чартерах на Шпицберген в 2024 году

Объемы двусторонней торговли России и Норвегии упали почти на 80% с начала 2023 года, в первую очередь, это касается поставок российской продукции, заявил посол РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:00

2023-10-29T10:00

2023-10-29T10:00

интервью

интервью - авторы

россия

норвегия

сша

евросоюз

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905589421_0:395:800:845_1920x0_80_0_0_1e93d87dda7d5c44bc6fd38103999ef4.jpg

Объемы двусторонней торговли России и Норвегии упали почти на 80% с начала 2023 года, в первую очередь, это касается поставок российской продукции, заявил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о том, стоит ли мурманскому заповеднику ждать возмещения ущерба от Осло за незаконный выпас оленей на своей территории, и когда могут быть запущены чартерные рейсы из России на Шпицберген.– На сколько снизился товарооборот РФ и Норвегии на фоне введенных западных санкций и ответных действий Москвы? Как это отразилось в денежном эквиваленте на общих показателях норвежского импорта?– Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с некоторыми изъятиями. Причем, если по итогам прошлого года это не привело к существенному изменению товарооборота (определенная часть товарной продукции поставлялась по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года), то с начала 2023 года наблюдается резкое снижение объемов двусторонней торговли почти на 80%, в первую очередь сокращение поставок российской продукции в Норвегию. Основу экспорта России в Норвегию по итогам января-июля 2023 года составили рыба и морепродукты (доля 28,6% или 55 миллионов долларов США), промышленные товары (26,6%, 51,8 миллиона долларов США), растительные жиры и масла (21,7%, 42,3 миллиона долларов США). Ведущими товарными группами норвежского экспорта в Россию за тот же период стали корма для животных (57,9%, 62,1 миллиона долларов США, преимущественно корма для аквакультуры), изделия из металла, не включенные в другие категории (18%, 19,3 миллиона долларов США), машины и оборудование (доля 13,5%, 14,5 миллиона долларов США). Доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составляет менее 1%. При сохранении текущей динамики объемы двусторонней торговли по итогам 2023 года не превысят 500 миллионов долларов США (для сравнения: в 2021 году показатель был равен трем миллиардам долларов США). Причем если ранее в зависимости от общемировой экономической конъюнктуры Россия стабильно занимала 12-16 места по товарообороту среди ключевых внешнеторговых партнеров Норвегии (в среднем – 14 место по импорту и 38 по экспорту), то по итогам января-мая 2023 года Россия переместилась на 43 место.– Несмотря на уход норвежской Equinor из России, остаются ли в России еще норвежские компании среднего или малого бизнеса? Есть ли данные об объеме активов Суверенного фонда Норвегии, которые остаются заблокированными в России из-за санкций?– Норвежскими властями оказано беспрецедентное давление на норвежские деловые круги и национальный предпринимательский сектор в целом. Фактически представителей бизнес-сообщества Норвегии вынудили покинуть российский рынок, не считаясь с их убытками. Оставшиеся отдельные компании малого и среднего норвежского бизнеса продолжают сталкиваться с растущим прессингом со стороны своих властей, как законодательным, так и информационным. Второго октября 2023 года Норвегия инкорпорировала в свое законодательство одиннадцатый пакет антироссийских санкций ЕС, направленный на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом.Показательным для Норвегии стал произошедший этим летом случай бойкотирования рядом норвежских компаний продукции национального производителя шоколада Freya из-за того, что его материнская компания – американская корпорация Mondelez, сохранила присутствие в России. При этом продукты питания не включены в санкционные списки ЕС, а сама Freya не реализует продукцию на российском рынке и не имеет производственных мощностей на российской территории. В результате МИД Норвегии был вынужден дать разъяснения по этому вопросу, указав, что бойкотирование продукции национального производителя является вопросом выбора партнеров компании и самих потребителей. С аналогичным давлением сейчас сталкиваются норвежские поставщики рыбных кормов в Россию.Что касается норвежского "Государственного пенсионного фонда Глобал" (ГПФГ), или как его ранее называли, "Нефтяного фонда", то согласно оценкам самого фонда, на начало 2022 года его инвестиции в бумаги на российском фондовом рынке составляли 27,4 миллиарда норвежских крон (около 3,1 миллиарда долларов США). При этом основными российскими активами фонда на тот момент были акции ПАО "Газпром" (8,2 миллиарда норвежских крон или 930 миллионов долларов США), ПАО "Сбербанк России" (6,1 миллиарда норвежских крон или 690 миллионов долларов США), ПАО "Лукойл" (3,9 миллиарда норвежских крон или 440 миллионов долларов США).По состоянию на январь 2023 года вложения ГПФГ в акции российских компаний снизились до 291,6 миллиона долларов США. В конце февраля прошлого года Минфин Норвегии дал распоряжение ГПФГ о полном выходе из российских активов. В то же время ГПФГ посчитал нецелесообразным фиксирование убытков и списание российских активов, аргументируя это тем, что сохранение позиций в ценных бумагах необходимо, чтобы не допустить их передачу в собственность лицам или компаниям, попавшим в запретительные списки Запада.– Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность того, что Норвегия сможет полностью заменить Россию как поставщика энергоресурсов для Европы в обозримом будущем? Есть ли у Норвегии ресурсы для того, чтобы полностью восполнить нехватку топлива из России в европейских странах будущей зимой?– Как показал энергокризис 2022 года, Норвегия, работая на пределе своих возможностей по добыче энергоресурсов, смогла нарастить мощности по поставкам газа на европейский рынок всего на 8% (около девяти миллиардов кубометров). Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10% от "докризисного" объема российских поставок. Большую долю рынка, чем у нее есть, – около 1/3 от общего объема поставок газа в Европу – Норвегия едва ли сможет занять. И этому способствуют такие причины, как сокращение в течение последних четырех лет национальных инвестиций в действующую нефтегазовую инфраструктуру и разведку новых месторождений, а также значительное увеличение потребления газа на внутреннем рынке. Данная ситуация усугубляется также деятельностью местных "зеленых", выступающих за прекращение добычи природных ресурсов на шельфе Норвегии.– Зимой 40 северных оленей пришли из норвежской провинции Финнмарк на территорию Мурманской области и находились там более двух месяцев. Российская сторона потребовала от Норвегии возместить ущерб за выпас животных. Удалось ли разрешить этот вопрос? Выплатила ли норвежская сторона требуемую сумму?– Вопрос возмещения Норвегией ущерба в результате выпаса оленей на территории заповедника "Пасвик" рассматривается. Норвежская сторона изучает возможность разработки механизма компенсации ущерба, который не предусмотрен двусторонним Соглашением о взаимном возвращении переходящих государственную границу оленей 1977 года.– В конце июля правительство России ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовойпродукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в том числе, из Норвегии.Насколько, на ваш взгляд, это скажется на взаимной торговле, учитывая, что рыба была одним из главныхпродуктов двустороннего товарооборота?– Запрет на импорт в Россию рыбы и продукции из нее, а также морепродуктов норвежского происхождения действует с 2014 года.Двадцать пятого июля 2023 года правительство Российской Федерации приняло решение о запрете импорта готовой рыбной продукции (вареная рыба, рыбные консервы, икра, консервированные ракообразные) из недружественных стран (Норвегия входит в данный список). Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны.– Россия и Норвегиявсе еще продолжают сотрудничество в области рыболовства. Есть ли сейчас трудности в вопросах распределения квот на вылов рыбы? Продолжается ли работа смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству? Идет ли сотрудничество по борьбе с незаконным промыслом в Баренцевом и Норвежском морях? Нет ли опасений, что Осло может приостановить соглашение о рыболовстве с Россией?– Сотрудничество России и Норвегии в области рыболовства выстраивалось специалистами и учеными обеих стран на протяжении более 50лет. В течение этого периодасложившееся двустороннее взаимодействие переживало порой сложные времена. Оно не только сохранено в нынешних условиях санкционного напряжения, но и доказывает всему мировомусообществу, что только согласованные и научно-обоснованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств позволяютвести рациональное и устойчивое рыболовство.Работа смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству является примеромуникального сотрудничества. К сожалению, подобных результатов пока не удалось достичьв других частях Мирового океана.Обе стороны придерживаются прежде всего практического и экономически оправданного подхода к решениюзадач управления совместными морскими биоресурсами и их охраны в рамках смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Это единственный механизмуправления наиболее ценнымизапасами рыб, которыйна протяжении многих лет доказывалсвою эффективность и в равной степени важен как для российских, так и для норвежских рыбаков.На основании решений 52-й сессии комиссии 17-24 октября 2022 года за прошедший период 2023 года контакты между рыбохозяйственными ведомствами и организациями России и Норвегии продолжили осуществляться в рабочем режиме. Состоялись заседания ряда рабочих групп комиссии, а также ежегодная встреча ученых России и Норвегии. Результаты указанных встреч рассмотрены на очередной 53-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 16-20 октября 2023 года, по итогам которой между Россией, Норвегией и третьими странами распределены объемы квот добычи (вылова) основных видов водных биологических ресурсов на 2024 год и изданы соответствующие акты Росрыболовства, на основании которых российским рыбакам предоставлена возможность осуществлять добычу водных биологических ресурсов в районах действия смешанной комиссии в 2024 году, включая в том числе район архипелага Шпицберген.– Ранее сообщалось, что Норвегия удерживает на верфях шесть рыбопромысловых судов из РФ, которые находятся на ремонте. Эта ситуация была урегулирована? Как российская сторона планирует решать вопросы судоремонта, учитывая, что норвежские власти запретили его в отношении российских кораблей? И насколько запрет заходить в норвежские порты критичен для российского промысла?– После объявления норвежскими властями 12 мая 2023 года об ужесточении действующих положений санкционного законодательства в отношении российских рыбопромысловых судов, ремонтные работы на нескольких российских траулерах, находившихся на тот момент в разных норвежских портах, были приостановлены. Норвежским верфям, заинтересованным в продолжении ремонта российских траулеров, были выданы временные разрешения от норвежского МИД на осуществление работ.До сих пор отечественные рыбопромысловые компании активно использовали норвежские верфи для обслуживания российских судов, ведущих промысел в северо-восточной Атлантике. В первую очередь это касалось так называемых "незаходных" судов, которые были построены или модернизированы за рубежом и для которых проще и экономически выгоднее зайти в ближайший к району промысла порт. Вместе с тем, действия недружественных государств дают толчок улучшению нашей собственной портово-логистической и ремонтной инфраструктуры на северо-западе России.– Как вы оцениваете шансы того, что до конца года будут запущены чартерные рейсы из России на Шпицберген?– МИД Норвегии сделал изъятие из санкций (с февраля 2022 года введен запрет на выполнение нашими авиакомпаниями чартерных полетов на Шпицберген) для выполнения чартерного рейса в интересах ФГУП "ГТ "Арктикуголь" на Шпицберген 15 сентября 2023 года. Вместе с тем, судя по имеющейся информации, руководство треста сочло неактуальным выполнение чартерных рейсов на архипелаг в нынешнем году и намерено вернуться к этому вопросу в 2024 году.– Связывались ли норвежские коллеги с торгпредством для обсуждения их планов по разработке минеральных ресурсов в районе архипелага Шпицберген? Российский МИД ранее счел такое решение Осло неправомерным, возможно, после этого последовала реакция норвежцев?– Нет, не связывались. Норвежская сторона рассматривает шельф Шпицбергена как часть своего континентального шельфа, деятельность на котором регулируется исключительно национальным законодательством. Норвежская сторона воздержалась от официального ответа на реакцию МИД России.– Насколько сильно в настоящий момент затруднено выполнение Россией научно-исследовательских работ на Шпицбергене, после того как власти фактически закрыли доступ для российского исследовательского судна в Баренцбург? И насколько высоки шансы, что Россия и Норвегия все же запустят совместную научную программу по изучению влияния гренландского тюленя на рыбные запасы Баренцева моря?– Нашей страной научные исследования на Шпицбергене активно проводятся с 60-х годов XX века. В Баренцбурге трудятся российские научные экспедиции (геологи, археологи, метеорологи, геофизики, гляциологи). В 2016 году был создан консорциум "Российский научный центр на Шпицбергене". В настоящее время он включает 13 научно-исследовательских организаций и институтов.Определенные сложности с проведением полноценных полевых исследований нашими учеными связаны с ограничением их логистических возможностей, включая необходимость получения заблаговременных разрешений губернатора для проведения работ на многочисленных природоохранных территориях архипелага и фактический запрет на доставку наших ученых вертолетом ФГУП "ГТ "Арктикуголь".Касательно исследований в морской акватории архипелага. Норвежцы не препятствуют работе российских научно-исследовательских судов в норвежской экономзоне и "рыбоохранной зоне" вокруг Шпицбергена. Вопросы, связанные с заходами наших научно-исследовательских судов в Баренцбург, решаются положительно, но иногда на это уходит много времени, как это было в декабре 2022 года – январе 2023 года с судном "Дальние Зеленцы" Мурманского морского биологического института РАН.Что касается реализации совместной научной программы по изучению влияния гренландского тюленя на рыбные запасы Баренцева моря, то данные исследования проводятся в комплексе с другими работами. Так, российские специалисты принимают участие в Совместной российско-норвежской научно-исследовательской программе по экологии гренландского тюленя, принятой на 35-й сессии СРНК. Сбор первичного материала осуществляется как на российских, так и на норвежских судах. По результатам обработки и анализа полученных данных будет сформирована оценка современного влияния гренландского тюленя на рыбные запасы Баренцева моря и сопредельных вод.– Норвегия – одна из стран, не присоединившихся к Международному мораторию на китобойный промысел. При этом, киты, на которых охотятся норвежцы, обитают также и в российских арктических водах. Не планирует ли российская сторона поднять вопрос о том, что китобойный промысел Осло затрагивает таким образом и российскую популяцию китов?– Единственным видом кита, добываемым в норвежских водах в рамках коммерческого промысла, является малый полосатик. Норвегия самостоятельно устанавливает годовые квоты на вылов малого полосатика в своей исключительной экономической зоне. В России промышленный и прибрежный вылов китообразных запрещен с января 2022 года. Насколько нам известно, каких-либо российско-норвежских исследований по изучению трансграничных популяций малого полосатика в настоящее время не проводится. Вопрос о том, в какой степени норвежский китобойный промысел затрагивает российскую популяцию китов, рекомендовали бы адресовать Минприроды России.

https://radiosputnik.ria.ru/20231006/pogranichniki-1900955285.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1900038870.html

https://ria.ru/20231006/rf-1900952393.html

https://ria.ru/20230823/dogovor-1891652354.html

https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html

россия

норвегия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, норвегия, сша, евросоюз, газпром