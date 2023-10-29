Рейтинг@Mail.ru
Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905939589.html
Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 29.10.2023
Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:34
2023-10-29T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol."В конфликте остался только один вопрос, когда Украина и коллективный Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Украина воюет, тем большей людей она потеряет", — отметил он.По его мнению, стоит смириться с мыслью, что Украина не в состоянии выиграть конфликт. При этом цена сопротивления будет только расти, добавил Риттер."ВСУ не могут навязать свою волю на передовой. А у России появился стратегический импульс, она будет диктовать условия на поле боя", — отметил он. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905934162.html
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905928155.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_141:0:870:547_1920x0_80_0_0_7445ea52e230a3abe854268411473106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО
Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol.
"В конфликте остался только один вопрос, когда Украина и коллективный Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Украина воюет, тем большей людей она потеряет", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
В США двумя словами описали ситуацию на Украине
Вчера, 09:55
По его мнению, стоит смириться с мыслью, что Украина не в состоянии выиграть конфликт. При этом цена сопротивления будет только расти, добавил Риттер.
"ВСУ не могут навязать свою волю на передовой. А у России появился стратегический импульс, она будет диктовать условия на поле боя", — отметил он.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Украинский военнослужащий прыгает - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Назван человек, который положит конец контрнаступлению ВСУ
Вчера, 08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала