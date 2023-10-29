Один вопрос. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol.
"В конфликте остался только один вопрос, когда Украина и коллективный Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Украина воюет, тем большей людей она потеряет", — отметил он.
По его мнению, стоит смириться с мыслью, что Украина не в состоянии выиграть конфликт. При этом цена сопротивления будет только расти, добавил Риттер.
"ВСУ не могут навязать свою волю на передовой. А у России появился стратегический импульс, она будет диктовать условия на поле боя", — отметил он.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.