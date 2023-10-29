https://ria.ru/20231029/ukraina-1905934162.html

В США двумя словами описали ситуацию на Украине

В США двумя словами описали ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.10.2023

В США двумя словами описали ситуацию на Украине

Конфликт на Украине зашел в кровавый тупик, пишет издание 19fortyfive."Украинские военные должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:55

2023-10-29T09:55

2023-10-29T12:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине зашел в кровавый тупик, пишет издание 19fortyfive."Украинские военные должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться оперативного прорыва. Все, что не соответствует этому, играет на руку президенту России Владимиру Путину", — говорится в публикации. Там отмечается, что ВСУ, отчаянно пытаясь выправить ситуацию, пробуют силы на разных направлениях. "Видя, что российская оборона в Запорожской и Донецкой областях слишком плотная, украинцы бросили дополнительные силы в Херсонскую область", — отмечает автор. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905928155.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины