https://ria.ru/20231029/uchenye-1905979576.html

Финские ученые назвали причину обострения бессонницы и депрессии в обществе

Финские ученые назвали причину обострения бессонницы и депрессии в обществе - РИА Новости, 29.10.2023

Финские ученые назвали причину обострения бессонницы и депрессии в обществе

Расстройства сна и симптомы депрессии становятся все более распространенными из-за изменения климата, когда зима становится почти бесснежной и тёмной,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:25

2023-10-29T15:25

2023-10-29T15:25

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общество

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бессонница

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт - РИА Новости. Расстройства сна и симптомы депрессии становятся все более распространенными из-за изменения климата, когда зима становится почти бесснежной и тёмной, превращаясь в "бесконечный ноябрь", рассказали РИА Новости финские ученые. Ряд научных организаций Финляндии: Институт окружающей среды, метеорологический институт, ведомство здравоохранения и соцразвития, Университет Восточной Финляндии и Университет Хельсинки на деньги национальной академии проводят научное исследование о влиянии изменения климата на психику человека, которое продлится до конца 2024 года. "Вполне вероятно, что расстройства сна станут более распространенными. Симптомы могут стать более распространенными или, по крайней мере, более серьезными. Депрессивные симптомы и депрессия также могут проявляться чаще, особенно в зимние месяцы", - прокомментировал РИА Новости предварительные результаты исследования профессор Тимо Партонен. Он подчеркнул, что имеется мало информации о долгосрочном влиянии изменения климата на психическое здоровье человека и ученые надеются получить больше данных. Финский метеорологический институт сообщал ранее, что из-за повышения среднегодовой температуры сезоны года сливаются, а разница между ними не настолько очевидна, что особенно заметно на юге Финляндии, где в отсутствие снега зимой этот сезон становится похож на "бесконечный ноябрь". Психолог Нелла Талгренин из специализированного центра Metodi считает, что с любой депрессией нужно бороться. "Главная проблема - недостаток солнечного света. Используйте световые лампы, которые имитируют солнечный свет, включая рассвет и закат. Включайте в рацион больше овощей и фруктов, орехов и рыбы. Найдите зимнее хобби, которое вам нравится и делает счастливее", - сказала она. Также важно высыпаться, общаться с близкими и друзьями, уменьшая чувство изоляции, увеличить физическую активность, а в случае серьёзности проблемы обратиться за помощью к специалисту, добавила Талгренин.

https://ria.ru/20231027/izverzhenie-1905543017.html

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финляндия, здоровье - общество, общество, депрессия, бессонница