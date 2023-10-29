https://ria.ru/20231029/turtsiya-1905929603.html

Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики

Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики - РИА Новости, 29.10.2023

Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:08

2023-10-29T09:08

2023-10-29T09:16

турция

россия

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:145:3158:1921_1920x0_80_0_0_aa37a5c211c34b4a46d200eb5658e126.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, подчеркнул российский лидер."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавил президент РФ.В текущем году Турецкая Республика отмечает своё столетие. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.

https://ria.ru/20231029/pobeda-1905909912.html

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин