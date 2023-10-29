https://ria.ru/20231029/turtsiya-1905929603.html
Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики
Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики - РИА Новости, 29.10.2023
Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики,... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:08
2023-10-29T09:08
2023-10-29T09:16
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, подчеркнул российский лидер."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавил президент РФ.В текущем году Турецкая Республика отмечает своё столетие. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
https://ria.ru/20231029/pobeda-1905909912.html
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция, Россия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики
Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой республики
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин телеграммой
поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, подчеркнул российский лидер.
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"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавил президент РФ.
В текущем году Турецкая Республика отмечает своё столетие. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
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