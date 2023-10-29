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Объемы торговли России и Норвегии упали почти на 80 процентов - РИА Новости, 29.10.2023
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09:13 29.10.2023 (обновлено: 10:39 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/torgovlya-1905929450.html
Объемы торговли России и Норвегии упали почти на 80 процентов
Объемы торговли России и Норвегии упали почти на 80 процентов - РИА Новости, 29.10.2023
Объемы торговли России и Норвегии упали почти на 80 процентов
Объемы двусторонней торговли России и Норвегии упали почти на 80% с начала 2023 года, в первую очередь, это касается поставок российской продукции, заявил в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:13
2023-10-29T10:39
россия
норвегия
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Объемы двусторонней торговли России и Норвегии упали почти на 80% с начала 2023 года, в первую очередь, это касается поставок российской продукции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили."Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с некоторыми изъятиями. Причем, если по итогам прошлого года это не привело к существенному изменению товарооборота (определенная часть товарной продукции поставлялась по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года), то с начала 2023 года наблюдается резкое снижение объемов двусторонней торговли почти на 80%, в первую очередь сокращение поставок российской продукции в Норвегию", - сказал он в беседе с агентством.Основу экспорта России в Норвегию по итогам первого полугодия составили рыба и морепродукты, промышленные товары, растительные жиры и масла, указал Рамишвили. В свою очередь, главными товарами норвежского экспорта стали корма для животных, машины и оборудование."Доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составляет менее 1%. При сохранении текущей динамики объемы двусторонней торговли по итогам 2023 года не превысят 500 миллионов долларов США (для сравнения: в 2021 год показатель был равен 3 миллиарда долларов США). Причем если ранее в зависимости от общемировой экономической конъюнктуры Россия стабильно занимала 12-16-е места по товарообороту среди ключевых внешнеторговых партнеров Норвегии (в среднем – 14-е место по импорту и 38-е по экспорту), то по итогам января-мая 2023 года Россия переместилась на 43-е место", - отметил дипломат.В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью Теймураза Рамишвили&gt;&gt;
https://ria.ru/20231029/norvegiya-1905919242.html
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россия, норвегия, в мире, евросоюз
Россия, Норвегия, В мире, Евросоюз
Объемы торговли России и Норвегии упали почти на 80 процентов

Рамишвили: объемы торговли РФ и Норвегии упали почти на 80% с начала 2023 года

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Объемы двусторонней торговли России и Норвегии упали почти на 80% с начала 2023 года, в первую очередь, это касается поставок российской продукции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили.
«
"Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с некоторыми изъятиями. Причем, если по итогам прошлого года это не привело к существенному изменению товарооборота (определенная часть товарной продукции поставлялась по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года), то с начала 2023 года наблюдается резкое снижение объемов двусторонней торговли почти на 80%, в первую очередь сокращение поставок российской продукции в Норвегию", - сказал он в беседе с агентством.
Рыболовство - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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Вчера, 05:57
Основу экспорта России в Норвегию по итогам первого полугодия составили рыба и морепродукты, промышленные товары, растительные жиры и масла, указал Рамишвили. В свою очередь, главными товарами норвежского экспорта стали корма для животных, машины и оборудование.
«
"Доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составляет менее 1%. При сохранении текущей динамики объемы двусторонней торговли по итогам 2023 года не превысят 500 миллионов долларов США (для сравнения: в 2021 год показатель был равен 3 миллиарда долларов США). Причем если ранее в зависимости от общемировой экономической конъюнктуры Россия стабильно занимала 12-16-е места по товарообороту среди ключевых внешнеторговых партнеров Норвегии (в среднем – 14-е место по импорту и 38-е по экспорту), то по итогам января-мая 2023 года Россия переместилась на 43-е место", - отметил дипломат.
В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью Теймураза Рамишвили>>
Северный олень на пастбище - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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