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Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам - РИА Новости, 29.10.2023
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20:17 29.10.2023 (обновлено: 20:27 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/strelba-1906023286.html
Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам
Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам - РИА Новости, 29.10.2023
Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам
Не менее шести человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате случаев массовой стрельбы на выходных в США, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:17
2023-10-29T20:27
в мире
сша
техас
индианаполис
джо байден
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Не менее шести человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате случаев массовой стрельбы на выходных в США, передает телеканал NBC News. "По меньшей мере шесть человек погибли и свыше 40 получили ранения после ряда случаев массовой стрельбы в стране в течение выходных", - говорится в публикации. В частности, в Техасе три человека погибли и столько же пострадали во время празднования отмечаемого в США Хэллоуина в ночь на воскресенье. В Индианаполисе, штат Индиана, погибла женщина, а еще восемь человек были ранены также во время стрельбы на вечеринке. В городе Тампа в штате Флорида были убиты еще два человека и 18 получили ранения. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 520 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 12 тысяч человек, пострадали свыше 25 тысяч.
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техас
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в мире, сша, техас, индианаполис, джо байден, массовая стрельба в штате мэн
В мире, США, Техас, Индианаполис, Джо Байден, Массовая стрельба в штате Мэн
Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам

NBC: случаи стрельбы в США в выходные привели к шести жертвам и 40 пострадавшим

© AP Photo / Robert F. BukatyПолиция на месте стрельбы
Полиция на месте стрельбы - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Полиция на месте стрельбы
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Не менее шести человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате случаев массовой стрельбы на выходных в США, передает телеканал NBC News.
"По меньшей мере шесть человек погибли и свыше 40 получили ранения после ряда случаев массовой стрельбы в стране в течение выходных", - говорится в публикации.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
В частности, в Техасе три человека погибли и столько же пострадали во время празднования отмечаемого в США Хэллоуина в ночь на воскресенье.
В Индианаполисе, штат Индиана, погибла женщина, а еще восемь человек были ранены также во время стрельбы на вечеринке.
В городе Тампа в штате Флорида были убиты еще два человека и 18 получили ранения.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 520 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 12 тысяч человек, пострадали свыше 25 тысяч.
Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах
26 октября, 09:48
 
В миреСШАТехасИндианаполисДжо БайденМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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