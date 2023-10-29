https://ria.ru/20231029/strelba-1906023286.html

Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам

Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам - РИА Новости, 29.10.2023

Случаи стрельбы в США за выходные привели к шести жертвам

Не менее шести человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате случаев массовой стрельбы на выходных в США, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:17

2023-10-29T20:17

2023-10-29T20:27

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джо байден

массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Не менее шести человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате случаев массовой стрельбы на выходных в США, передает телеканал NBC News. "По меньшей мере шесть человек погибли и свыше 40 получили ранения после ряда случаев массовой стрельбы в стране в течение выходных", - говорится в публикации. В частности, в Техасе три человека погибли и столько же пострадали во время празднования отмечаемого в США Хэллоуина в ночь на воскресенье. В Индианаполисе, штат Индиана, погибла женщина, а еще восемь человек были ранены также во время стрельбы на вечеринке. В городе Тампа в штате Флорида были убиты еще два человека и 18 получили ранения. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 520 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 12 тысяч человек, пострадали свыше 25 тысяч.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html

сша

техас

индианаполис

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в мире, сша, техас, индианаполис, джо байден, массовая стрельба в штате мэн