https://ria.ru/20231029/shakhta-1905995418.html
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45 - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45, сообщила пресс-служба местного МЧС. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:18
2023-10-29T17:18
2023-10-29T19:53
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АСТАНА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45, сообщила пресс-служба местного МЧС."Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 42 погибших. Из 252 шахтеров, находившихся в шахте на момент аварии, на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве. При этом видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45
МЧС Казахстана сообщило о 45 погибших при аварии на карагандинской шахте
АСТАНА, 29 окт — РИА Новости.
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45, сообщила пресс-служба
местного МЧС.
«
"Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о 42 погибших. Из 252 шахтеров, находившихся в шахте на момент аварии, на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве. При этом видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.
Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау
", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.
Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
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