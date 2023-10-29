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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45 - РИА Новости, 29.10.2023
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17:18 29.10.2023 (обновлено: 19:53 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/shakhta-1905995418.html
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45 - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45, сообщила пресс-служба местного МЧС. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:18
2023-10-29T19:53
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АСТАНА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45, сообщила пресс-служба местного МЧС.&quot;Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются&quot;, — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 42 погибших. Из 252 шахтеров, находившихся в шахте на момент аварии, на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве. При этом видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45

МЧС Казахстана сообщило о 45 погибших при аварии на карагандинской шахте

© Фото : Пресс-служба акима Карагандинской областиШахта "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел пожар под землей
Шахта Казахстанская Угольного департамента АО АрселорМиттал Темиртау, где произошел пожар под землей - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : Пресс-служба акима Карагандинской области
Шахта "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел пожар под землей
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АСТАНА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45, сообщила пресс-служба местного МЧС.
«

"Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось о 42 погибших. Из 252 шахтеров, находившихся в шахте на момент аварии, на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве. При этом видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.
Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.
Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
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