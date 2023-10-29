Рейтинг@Mail.ru
"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 29.10.2023 (обновлено: 06:34 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/samoubiystvo-1905917402.html
"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад
"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад - РИА Новости, 29.10.2023
"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад
Отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, Западу необходимо договариваться с Москвой, заявил бывший... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T04:53
2023-10-29T06:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, Западу необходимо договариваться с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative."Президент Владимир Зеленский отказался от этого курса (на мирные переговоры. — Прим. ред.). &lt;...&gt;. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством", — написал эксперт.По мнению Бэндоу, Запад устал от "дорогостоящего пата" на поле боя. Он считает, что Россия обладает преимуществом в войне на истощение. Экс-советник Рейгана предложил Вашингтону и Брюсселю разработать новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Он добавил, что странам Запада следует провести переговоры о мире с Россией и продемонстрировать готовность вернуть замороженные активы и снять санкции.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905910083.html
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад

AС: отказ Зеленского от мирных переговоров для Запада станет фатальным

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, Западу необходимо договариваться с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.
"Президент Владимир Зеленский отказался от этого курса (на мирные переговоры. — Прим. ред.). <...>. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством", — написал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
На Западе рассказали, почему Зеленскому придется "встать на колени"
01:20
По мнению Бэндоу, Запад устал от "дорогостоящего пата" на поле боя. Он считает, что Россия обладает преимуществом в войне на истощение.
Экс-советник Рейгана предложил Вашингтону и Брюсселю разработать новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Он добавил, что странам Запада следует провести переговоры о мире с Россией и продемонстрировать готовность вернуть замороженные активы и снять санкции.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала