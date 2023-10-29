https://ria.ru/20231029/samoubiystvo-1905917402.html

"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад

"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад - РИА Новости, 29.10.2023

"Это самоубийство". В США раскрыли, как Зеленский подставит Запад

Отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, Западу необходимо договариваться с Москвой, заявил бывший... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T04:53

2023-10-29T04:53

2023-10-29T06:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, Западу необходимо договариваться с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative."Президент Владимир Зеленский отказался от этого курса (на мирные переговоры. — Прим. ред.). <...>. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством", — написал эксперт.По мнению Бэндоу, Запад устал от "дорогостоящего пата" на поле боя. Он считает, что Россия обладает преимуществом в войне на истощение. Экс-советник Рейгана предложил Вашингтону и Брюсселю разработать новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Он добавил, что странам Запада следует провести переговоры о мире с Россией и продемонстрировать готовность вернуть замороженные активы и снять санкции.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905910083.html

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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский