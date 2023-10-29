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Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию
Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию - РИА Новости, 29.10.2023
Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что была бы рада видеть в России председателя Великого национального собрания Турции Нумана... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:32
2023-10-29T09:32
2023-10-29T09:32
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что была бы рада видеть в России председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. "Хотела бы еще раз выразить признательность за содержательную беседу с Вами на полях девятого Саммита председателей парламентов стран "Группы двадцати" в городе Нью-Дели . Буду рада видеть Вас в Российской Федерации, надеюсь на продолжение конструктивного личного общения", - говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко на имя Куртулмуша в честь национального праздника Турции - Дня Республики. Матвиенко отметила, что в Совете Федерации настроены на "дальнейшее углубление сотрудничества с Великим национальным собранием Турции". "Уверена, что продуктивный межпарламентский диалог будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых лидерами наших стран, поддерживать позитивную динамику развития российско-турецких отношений", - подчеркнула политик.
https://ria.ru/20231029/pobeda-1905909912.html
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турция, россия, нью-дели, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, совет федерации рф, политика
Турция, Россия, Нью-Дели, Валентина Матвиенко, Нуман Куртулмуш, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию
Матвиенко пригласила в РФ председателя Великого национального собрания Турции