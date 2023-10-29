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Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.10.2023
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09:45 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/prazdnik-1905932903.html
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.10.2023
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:45
2023-10-29T09:45
общество
россия
владимир путин
день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что от их компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года. В 2023 году этот праздник отмечается 29 октября. &quot;Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. В отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело, ведь от вас, вашей компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, качество жизни людей&quot;.Он отметил, что сегодня перед работниками стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры. В рамках национальных проектов и государственных программ активно строятся дороги, обновляется общественный транспорт, на маршруты выходит современная, безопасная, комфортабельная техника. Президент с уверенностью подчеркнул, что профессионализм, опыт, серьёзная государственная поддержка и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей. Он пожелал работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов.
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общество, россия, владимир путин, день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в России
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Путин: работники автомобильного и пассажирского транспорта соединяют регионы РФ

© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель в кабине автобуса
Водитель в кабине автобуса - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель в кабине автобуса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что от их компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года.
В 2023 году этот праздник отмечается 29 октября.
«

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. В отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело, ведь от вас, вашей компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, качество жизни людей".

Владимир Путин выступает на спортивном форуме Россия – спортивная держава в Перми
Владимир Путин
Президент России
Он отметил, что сегодня перед работниками стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры. В рамках национальных проектов и государственных программ активно строятся дороги, обновляется общественный транспорт, на маршруты выходит современная, безопасная, комфортабельная техника.
Президент с уверенностью подчеркнул, что профессионализм, опыт, серьёзная государственная поддержка и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей. Он пожелал работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов.
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День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
Вчера, 00:31
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в России
 
 
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