https://ria.ru/20231029/prazdnik-1905932903.html
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.10.2023
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:45
2023-10-29T09:45
2023-10-29T09:45
общество
россия
владимир путин
день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что от их компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года. В 2023 году этот праздник отмечается 29 октября. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. В отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело, ведь от вас, вашей компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, качество жизни людей".Он отметил, что сегодня перед работниками стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры. В рамках национальных проектов и государственных программ активно строятся дороги, обновляется общественный транспорт, на маршруты выходит современная, безопасная, комфортабельная техника. Президент с уверенностью подчеркнул, что профессионализм, опыт, серьёзная государственная поддержка и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей. Он пожелал работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов.
https://ria.ru/20231029/prazdnik-1905640261.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в России
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Путин: работники автомобильного и пассажирского транспорта соединяют регионы РФ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин телеграммой
поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что от их компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года.
В 2023 году этот праздник отмечается 29 октября.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. В отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело, ведь от вас, вашей компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, качество жизни людей".
Владимир Путин
Президент России
Он отметил, что сегодня перед работниками стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры. В рамках национальных проектов и государственных программ активно строятся дороги, обновляется общественный транспорт, на маршруты выходит современная, безопасная, комфортабельная техника.
Президент с уверенностью подчеркнул, что профессионализм, опыт, серьёзная государственная поддержка и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей. Он пожелал работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов.
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта