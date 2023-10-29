https://ria.ru/20231029/prazdnik-1905932903.html

Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.10.2023

Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:45

2023-10-29T09:45

2023-10-29T09:45

общество

россия

владимир путин

день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что от их компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года. В 2023 году этот праздник отмечается 29 октября. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. В отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело, ведь от вас, вашей компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, качество жизни людей".Он отметил, что сегодня перед работниками стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры. В рамках национальных проектов и государственных программ активно строятся дороги, обновляется общественный транспорт, на маршруты выходит современная, безопасная, комфортабельная техника. Президент с уверенностью подчеркнул, что профессионализм, опыт, серьёзная государственная поддержка и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей. Он пожелал работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов.

https://ria.ru/20231029/prazdnik-1905640261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии