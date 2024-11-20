День работника транспорта отмечается ежегодно в России 20 ноября. Памятная дата была учреждена Минтрансом России в 2020 году.

20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1809 года император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нем.

История Дня работника транспорта

История развития транспортной системы России неразрывно связана с экономическим и социальным развитием страны и необходимостью обеспечения связи между различными регионами большой страны и транспортировки людей и грузов.

Первые дороги в России появились еще в древние времена, но, в силу природно-географических условий, до массового строительства железных дорог для перевозки грузов в отдаленные регионы страны и доставке товаров в морские порты традиционно ведущую роль играл водный транспорт, активно использовались водные пути, обширная сеть рек и озер, активно строились судоходные каналы. Традиционным соперником водного был гужевой транспорт. Передвижения по воде отличалось нерегулярностью из-за природных факторов: продолжительной холодной зимы, весенних паводков, летнего мелководья или сложных рельефов местности. Грунтовые дороги в Российской Империи были развиты хорошо, но и по ним было сложно передвигаться в непогоду.

Железнодорожный прорыв: XVIII-XIX века

Настоящий прорыв в развитии дорожной сети произошел в XVIII-XIX веках. В это время появились первые каменные дороги, а в 1837 году состоялось открытие первой в России железной дороги от Санкт-Петербурга до Павловска, положившей начало строительству в России сети железных дорог.

Первой линией общественного пользования стала Царскосельская железная дорога между Санкт-Петербургом и Павловском, сооруженная в 1836-1838 годах. В 1843-1851 годах была сооружена первая в мире двухпутная железная дорога большой протяженности Санкт-Петербург – Москва (Николаевская железная дорога), положившая начало созданию широкой сети дорог общероссийского значения.

С 1865 по 1875 год средний годовой прирост железных дорог России составил полторы тысячи километров. К 1887 году в железнодорожную сеть России вошло уже 61 железнодорожное направление, связавшее Москву и Санкт-Петербург не только с российскими, но и с зарубежными городами.

В 1880-х – начале 1900-х годов строительство железных дорог разворачивалось главным образом на "окраинах" страны (Транссибирская магистраль, Среднеазиатская (Закаспийская до 1899 года; первая в мире магистраль, проложенная через песчаную пустыню), Ташкентская железная дорога и др.), а также за ее пределами (Китайско-Восточная железная дорога).

К концу 1900 года железнодорожная сеть охватила 64 губернии Европейской России (85 % сети), восемь губерний Великого княжества Финляндского, семь областей Азиатской части России. На востоке страны действовали магистрали, не связанные с общероссийской железнодорожной сетью – Оренбургская, Уральская горнозаводская, Пермская, Сызрано-Вяземская и др.

Железнодорожное строительство продолжалось в Первую мировую войну, среди них – Амурская (завершила строительство Транссибирской магистрали) и Мурманская железные дороги.

Восстановление транспорта после революции и войн

После Октябрьской революции 1917 года железнодорожный транспорт в России оказался разрушен или дезорганизован. Существенную роль в организации восстановительных работ на железных дорогах сыграл Феликс Дзержинский, занимавший посты наркома путей сообщения РСФСР (1921-1923) и СССР (1923-1924). Важный вклад обеспечили также сохранившаяся научная школа и конструкторская традиция. В 1927-1931 годах был построен Турксиб, в 1932 году начато строительство Байкало-Амурской магистрали (прервано в Великую Отечественную войну, закончено в 2003 году), железной дороги Москва – Донбасс (закончено в 1937 году) и др.

Городской транспорт: от конки до метро

Важную роль в обеспечении мобильности внутри городов играет городской транспорт - автобусы, трамваи, троллейбусы, метро. На протяжении нескольких столетий в России не было организованного общественного транспорта. Крестьяне и небогатые городские жители передвигались в основном пешком, если была возможность, путешествовали с ямщиками и попутными возницами. Более состоятельные граждане – дворяне, купцы, духовные лица – имели собственные экипажи или нанимали специальные повозки.

К середине XIX века в крупных городах Российской империи появились конные прототипы современных автобусов – линейки, экипажи для большого количества пассажиров. В отличие от извозчиков, которые могли доставить клиента в любой конец города, линейки передвигались по строго определенным маршрутам. Летом маршруты продлевали до загородных парков и дач, зимой на смену колесным экипажам приходили сани с полозьями. Позже появилась конная железная дорога – в просторечии конка, прообраз современного трамвая.

С техническим прогрессом появились новые виды общественного транспорта. В конце XIX века запустили трамваи, которые работали не на конной тяге, а от электричества.

В начале XX века в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать еще один вид транспорта, близкий к современному: автомобили со счетчиком-таксометром. Поездка по счетчику часто обходилась дешевле, чем извозчик, а перемещения на "самобеглых колясках" выглядели куда эффектнее, чем в трамвайном вагоне. Такси продолжали действовать до революции, затем их запретили, а автомобили объявили государственной собственностью. Таксопарки возродились только в середине 1920-х, в эпоху НЭПа. Почти одновременно с трамваями и такси по российским городам начали курсировать автобусы.

Транспорт в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны транспорт успешно решил задачи по перебазированию производительных сил в восточные районы страны, снабжению фронта и тыла. Война нанесла транспорту огромный ущерб. В 1946-1950 годах восстанавливались железные и автомобильные дороги, речные и морские пути, обновлялся и пополнялся парк транспортных средств и флота.

Современная транспортная система России

Современный транспортный комплекс России – один из самых современных и крупнейших в мире . Сотни тысяч километров воздушных линий, водных и морских путей, автомобильных трасс, железных дорог объединяют регионы страны и миллионы наших граждан.

В настоящее время в регионах страны открываются новые и модернизируются действующие инфраструктурные объекты, реализуются масштабные проекты . Яркий пример тому – введенные в эксплуатацию современные аэропорты в Новосибирске и Новом Уренгое. Строительство комплекса "Лавна" в Мурманской области, трассы М-12 от Москвы до Казани, реконструкция БАМа и Транссиба.

В настоящее время в транспортной сфере заняты 4,5 миллиона человек трудоспособного населения. Это работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам, специалисты в сфере транспортного планирования, транспортной безопасности, административный и вспомогательный персонал, работники органов государственного надзора на транспорте.

Единый праздник: традиции и цели

В июле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении общего праздника для сотрудников в сфере транспорта . В августе 2020 года вышел приказ Минтранса России "Об установлении профессионального праздника — Дня работника транспорта", в котором датой торжества было назначено 20 ноября.

День работника транспорта призван сплотить трудовые коллективы, создать мотивацию к труду, поднять на новый уровень профориентацию и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также способствовать укреплению традиций и сохранению историко-культурного наследия транспортной отрасли России.