Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри
Трюдо назвал смерть школьного приятеля Мэттью Перри шокирующей и печальной
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X отреагировал на кончину своего школьного приятеля, известного по американскому сериалу "Друзья", актера Мэттью Перри, назвав ее шокирующей и печальной.
Ранее сообщалось, что Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, причиной смерти стало то, что он, вероятно, утонул у себя дома. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи. Как отмечается, на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
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"Кончина Мэттью Перри вызывает шок и печаль. Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую он им приносил. Спасибо за наш смех, Мэттью. Тебя любили, и тебя будет очень не хватать", - написал премьер на своей странице.
Как сообщает издание People, мать Мэттью Перри Сьюзанн была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, отца Джастина Трюдо. Актер и нынешний премьер вместе учились в начальной школе.
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".