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Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри - РИА Новости, 29.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:00 29.10.2023 (обновлено: 11:20 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/perri-1905942837.html
Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри
Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри - РИА Новости, 29.10.2023
Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X отреагировал на кончину своего школьного приятеля, известного по американскому сериалу "Друзья", актера Мэттью... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:00
2023-10-29T11:20
культура
канада
мэттью перри
джастин трюдо
кино и сериалы
сша
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X отреагировал на кончину своего школьного приятеля, известного по американскому сериалу "Друзья", актера Мэттью Перри, назвав ее шокирующей и печальной. Ранее сообщалось, что Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, причиной смерти стало то, что он, вероятно, утонул у себя дома. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи. Как отмечается, на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. "Кончина Мэттью Перри вызывает шок и печаль. Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую он им приносил. Спасибо за наш смех, Мэттью. Тебя любили, и тебя будет очень не хватать", - написал премьер на своей странице. Как сообщает издание People, мать Мэттью Перри Сьюзанн была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, отца Джастина Трюдо. Актер и нынешний премьер вместе учились в начальной школе. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
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канада, мэттью перри, джастин трюдо, кино и сериалы, сша
Культура, Канада, Мэттью Перри, Джастин Трюдо, Кино и сериалы, США
Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри

Трюдо назвал смерть школьного приятеля Мэттью Перри шокирующей и печальной

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X отреагировал на кончину своего школьного приятеля, известного по американскому сериалу "Друзья", актера Мэттью Перри, назвав ее шокирующей и печальной.
Ранее сообщалось, что Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, причиной смерти стало то, что он, вероятно, утонул у себя дома. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи. Как отмечается, на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
«
"Кончина Мэттью Перри вызывает шок и печаль. Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую он им приносил. Спасибо за наш смех, Мэттью. Тебя любили, и тебя будет очень не хватать", - написал премьер на своей странице.
Как сообщает издание People, мать Мэттью Перри Сьюзанн была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, отца Джастина Трюдо. Актер и нынешний премьер вместе учились в начальной школе.
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Биография Мэттью Перри
Вчера, 04:53
 
КультураКанадаМэттью ПерриДжастин ТрюдоКино и сериалыСША
 
 
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