https://ria.ru/20231029/perri-1905942837.html

Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри

Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри - РИА Новости, 29.10.2023

Премьер Канады отреагировал на смерть актера Мэттью Перри

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X отреагировал на кончину своего школьного приятеля, известного по американскому сериалу "Друзья", актера Мэттью... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:00

2023-10-29T11:00

2023-10-29T11:20

культура

канада

мэттью перри

джастин трюдо

кино и сериалы

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:21:3076:1751_1920x0_80_0_0_0518895bedc46fc2402fff163659f4fa.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X отреагировал на кончину своего школьного приятеля, известного по американскому сериалу "Друзья", актера Мэттью Перри, назвав ее шокирующей и печальной. Ранее сообщалось, что Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, причиной смерти стало то, что он, вероятно, утонул у себя дома. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи. Как отмечается, на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. "Кончина Мэттью Перри вызывает шок и печаль. Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую он им приносил. Спасибо за наш смех, Мэттью. Тебя любили, и тебя будет очень не хватать", - написал премьер на своей странице. Как сообщает издание People, мать Мэттью Перри Сьюзанн была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, отца Джастина Трюдо. Актер и нынешний премьер вместе учились в начальной школе. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20231029/perri-1905917741.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канада, мэттью перри, джастин трюдо, кино и сериалы, сша