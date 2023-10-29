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Посол в Осло рассказал о сотрудничестве в области рыболовства - РИА Новости, 29.10.2023
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05:57 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/norvegiya-1905919242.html
Посол в Осло рассказал о сотрудничестве в области рыболовства
Посол в Осло рассказал о сотрудничестве в области рыболовства - РИА Новости, 29.10.2023
Посол в Осло рассказал о сотрудничестве в области рыболовства
Россия и Норвегия продолжают работу в области рыболовства, несмотря на санкционное давление, распределены квоты на вылов рыбы на 2024 год, заявил в интервью РИА РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:57
2023-10-29T05:57
в мире
россия
норвегия
осло
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия и Норвегия продолжают работу в области рыболовства, несмотря на санкционное давление, распределены квоты на вылов рыбы на 2024 год, заявил в интервью РИА новости посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили. "Сотрудничество России и Норвегии в области рыболовства выстраивалось специалистами и учеными обеих стран на протяжении более 50 лет. В течение этого периода сложившееся двустороннее взаимодействие пережило порой сложные времена. Оно не только сохранено в нынешних условиях санкционного напряжения, но и доказывает всему мировому сообществу, что только согласованные и научно-обоснованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств позволяют вести рациональное и устойчивое рыболовство", - рассказал дипломат. За прошедший период 2023 года контакты между рыбохозяйственными ведомствами и организациями России и Норвегии продолжили осуществляться в рабочем режиме, отметил он. В частности, состоялись заседания ряда рабочих групп комиссии, а также ежегодная встреча ученых России и Норвегии. "Результаты указанных встреч рассмотрены на очередной 53-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 16-20 октября 2023 года, по итогам которой между Россией, Норвегией и третьими странами распределены объемы квот добычи (вылова) основных видов водных биологических ресурсов на 2024 год и изданы соответствующие акты Росрыболовства, на основании которых российским рыбакам предоставлена возможность осуществлять добычу водных биологических ресурсов в районах действия смешанной комиссии в 2024 году, включая в том числе район архипелага Шпицберген", - пояснил посол.
https://ria.ru/20231029/norvegiya-1905917600.html
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в мире, россия, норвегия, осло, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
В мире, Россия, Норвегия, Осло, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Посол в Осло рассказал о сотрудничестве в области рыболовства

Посол: Россия и Норвегия работают в области рыболовства, несмотря на давление

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРыболовство
Рыболовство - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия и Норвегия продолжают работу в области рыболовства, несмотря на санкционное давление, распределены квоты на вылов рыбы на 2024 год, заявил в интервью РИА новости посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили.
«
"Сотрудничество России и Норвегии в области рыболовства выстраивалось специалистами и учеными обеих стран на протяжении более 50 лет. В течение этого периода сложившееся двустороннее взаимодействие пережило порой сложные времена. Оно не только сохранено в нынешних условиях санкционного напряжения, но и доказывает всему мировому сообществу, что только согласованные и научно-обоснованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств позволяют вести рациональное и устойчивое рыболовство", - рассказал дипломат.
За прошедший период 2023 года контакты между рыбохозяйственными ведомствами и организациями России и Норвегии продолжили осуществляться в рабочем режиме, отметил он. В частности, состоялись заседания ряда рабочих групп комиссии, а также ежегодная встреча ученых России и Норвегии.
"Результаты указанных встреч рассмотрены на очередной 53-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 16-20 октября 2023 года, по итогам которой между Россией, Норвегией и третьими странами распределены объемы квот добычи (вылова) основных видов водных биологических ресурсов на 2024 год и изданы соответствующие акты Росрыболовства, на основании которых российским рыбакам предоставлена возможность осуществлять добычу водных биологических ресурсов в районах действия смешанной комиссии в 2024 году, включая в том числе район архипелага Шпицберген", - пояснил посол.
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