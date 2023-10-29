Посол в Осло рассказал о сотрудничестве в области рыболовства
Посол: Россия и Норвегия работают в области рыболовства, несмотря на давление
Рыболовство. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия и Норвегия продолжают работу в области рыболовства, несмотря на санкционное давление, распределены квоты на вылов рыбы на 2024 год, заявил в интервью РИА новости посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили.
«
"Сотрудничество России и Норвегии в области рыболовства выстраивалось специалистами и учеными обеих стран на протяжении более 50 лет. В течение этого периода сложившееся двустороннее взаимодействие пережило порой сложные времена. Оно не только сохранено в нынешних условиях санкционного напряжения, но и доказывает всему мировому сообществу, что только согласованные и научно-обоснованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств позволяют вести рациональное и устойчивое рыболовство", - рассказал дипломат.
За прошедший период 2023 года контакты между рыбохозяйственными ведомствами и организациями России и Норвегии продолжили осуществляться в рабочем режиме, отметил он. В частности, состоялись заседания ряда рабочих групп комиссии, а также ежегодная встреча ученых России и Норвегии.
"Результаты указанных встреч рассмотрены на очередной 53-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 16-20 октября 2023 года, по итогам которой между Россией, Норвегией и третьими странами распределены объемы квот добычи (вылова) основных видов водных биологических ресурсов на 2024 год и изданы соответствующие акты Росрыболовства, на основании которых российским рыбакам предоставлена возможность осуществлять добычу водных биологических ресурсов в районах действия смешанной комиссии в 2024 году, включая в том числе район архипелага Шпицберген", - пояснил посол.