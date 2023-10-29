Посол заявил, что Норвегия не сможет заместить Россию на газовом рынке
Посол в Осло: Норвегия не сможет заместить Россию на европейском газовом рынке
Флаг Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Норвегия не сможет заместить Россию на европейском газовом рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили.
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"Как показал энергокризис 2022 года, Норвегия, работая на пределе своих возможностей по добыче энергоресурсов, смогла нарастить мощности по поставкам газа на европейский рынок всего на 8% (около 9 миллиардов кубометров). Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10% от докризисного объема российских поставок. Большую долю рынка, чем у нее есть – около 1/3 от общего объема поставок газа в Европу – Норвегия едва ли сможет занять", - сказал дипломат.
По словам посла, этому способствуют также и сокращение в течение последних четырех лет национальных инвестиций в действующую нефтегазовую инфраструктуру и разведку новых месторождений, а также значительное увеличение потребления газа на внутреннем рынке.
"Данная ситуация усугубляется также деятельностью местных "зеленых", выступающих за прекращение добычи природных ресурсов на шельфе Норвегии", - добавил он.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.