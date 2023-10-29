https://ria.ru/20231029/nabiullina-1905641932.html

Биография Эльвиры Набиуллиной

Биография Эльвиры Набиуллиной - РИА Новости, 29.10.2023

Биография Эльвиры Набиуллиной

Председатель Центрального банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в городе Уфе. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T00:50

2023-10-29T00:50

2023-10-29T00:50

справки

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg

Председатель Центрального банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в городе Уфе.В 1986 году окончила экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.В 1991-1992 годах работала главным специалистом дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы.С 1992 по 1994 год – главный специалист, консультант дирекции Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам экономической политики.В 1994 году была назначена советником Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей.В 1994-1995 годах – заместитель руководителя департамента экономической реформы – начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономики РФ.В 1995-1996 годах работала заместителем начальника департамента экономической реформы министерства экономики РФ.С 1996 по 1997 год – начальник департамента экономической реформы министерства экономики РФ, член коллегии Минэкономики России.В 1997-1998 годах Набиуллина занимала пост заместителя министра экономики РФ.С 1998 по 1999 год – заместитель председателя правления ЗАО "Акционерный коммерческий "Промышленный торговый банк" (ЗАО "АК "Промторгбанк").В 1999 году была исполнительным директором Евроазиатской рейтинговой службы (EA Ratings).С 1999 по 2000 год – вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок".В 2000-2003 годах Эльвира Набиуллина занимала пост первого заместителя министра экономического развития и торговли РФ.С 2003 по 2005 год была президентом Фонда "Центр стратегических разработок".В 2005-2007 годах – руководитель Экспертного совета Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в "Группе восьми" в 2006 году, руководитель исследовательской группы Центра стратегических разработок.24 сентября 2007 года Набиуллина была назначена министром экономического развития и торговли РФ.C 12 мая 2008 года по май 2012 года – министр экономического развития РФ.С мая 2012 года по июнь 2013 года была помощником президента РФ.В июне 2013 года Эльвира Набиуллина заняла пост председателя Центрального банка РФ. В июне 2017 года была переназначена главой Центробанка РФ. 18 марта 2022 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ РФ.21 апреля 2022 года Госдума продлила полномочия председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на третий срок. Член Совета директоров Банка России, заместитель председателя Национального финансового совета. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2002). Эльвира Набиуллина награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2002) и I (2006) степеней, орденами Дружбы (2011), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Почета (2018). Отмечена благодарностью президента РФ (2001, 2004, 2008). Лауреат премии журнала Euromoney в номинации "Лучший руководитель Центрального банка в 2015 году". Замужем за Ярославом Кузьминовым, научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". У супругов есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эльвира набиуллина