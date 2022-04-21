https://ria.ru/20220421/nabiullina-1784697778.html

Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет

Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет - РИА Новости, 21.04.2022

Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет

Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:33

2022-04-21T13:33

2022-04-21T13:37

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку изменился закон о ЦБ; таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, который начнется с 24 июня.По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, представив на заседании кандидатуру Набиуллиной, попросил ее подержать, положительно оценив ее деятельность, в том числе в условиях санкций в отношении России со стороны недружественных государств. "В этой ситуации те решения, те действия, которые принимал Центробанк и председатель Центробанка, …это достаточно симметричный ответ. Были ли ошибки у Центробанка? Были, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает", - подчеркнул Минх.Председатель ЦБ считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. При этом способ голосования определяется Госдумой в ходе обсуждения кандидатуры. В случае отклонения этой кандидатуры президент РФ в течение двух недель вносит новую, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз.

https://ria.ru/20220421/nabiullina-1784654990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия, экономика