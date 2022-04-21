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Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет - РИА Новости, 21.04.2022
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Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет
Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет - РИА Новости, 21.04.2022
Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет
Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:33
2022-04-21T13:37
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку изменился закон о ЦБ; таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, который начнется с 24 июня.По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, представив на заседании кандидатуру Набиуллиной, попросил ее подержать, положительно оценив ее деятельность, в том числе в условиях санкций в отношении России со стороны недружественных государств. "В этой ситуации те решения, те действия, которые принимал Центробанк и председатель Центробанка, …это достаточно симметричный ответ. Были ли ошибки у Центробанка? Были, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает", - подчеркнул Минх.Председатель ЦБ считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. При этом способ голосования определяется Госдумой в ходе обсуждения кандидатуры. В случае отклонения этой кандидатуры президент РФ в течение двух недель вносит новую, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия, экономика
13:33 21.04.2022 (обновлено: 13:37 21.04.2022)
 
Госдума продлила полномочия Набиуллиной еще на пять лет

Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на пять лет

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииГлава ЦБ России Эльвира Набиуллина во время представления годового отчета Центрального банка России в Государственно думе
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина во время представления годового отчета Центрального банка России в Государственно думе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина во время представления годового отчета Центрального банка России в Государственно думе
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок.
Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку изменился закон о ЦБ; таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, который начнется с 24 июня.
По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.
Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, представив на заседании кандидатуру Набиуллиной, попросил ее подержать, положительно оценив ее деятельность, в том числе в условиях санкций в отношении России со стороны недружественных государств. "В этой ситуации те решения, те действия, которые принимал Центробанк и председатель Центробанка, …это достаточно симметричный ответ. Были ли ошибки у Центробанка? Были, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает", - подчеркнул Минх.
Председатель ЦБ считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. При этом способ голосования определяется Госдумой в ходе обсуждения кандидатуры. В случае отклонения этой кандидатуры президент РФ в течение двух недель вносит новую, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
11:09
России не грозит дефолт, заявила Набиуллина
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссияЭкономика
 
 
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