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Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ
Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ - РИА Новости, 18.03.2022
Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ
Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост председателя Банка России, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:01
2022-03-18T10:01
2022-03-18T11:09
политика
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост председателя Банка России, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента.Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. Первый ее срок на посту председателя был четырехлетним, затем закон о ЦБ изменили, и в 2017 году ее утвердили на новые пять лет. Эти полномочия истекают 24 июня.Председателя ЦБ назначает Госдума, один человек не может занимать пост более трех сроков подряд. Кандидатуру вносит президент не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы регулятора.В том случае, если Дума голосует отрицательно, президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру. Он может представить на рассмотрение депутатов того же человека, но не более двух раз.В последние недели различные СМИ и Telegram-каналы писали, что Набиуллина якобы подала заявление об отставке. Комментируя эти слухи, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента ничего об этом не знают. Он напомнил, что Путин неоднократно высоко оценивал работу регулятора в целом и самой Набиуллиной в частности.
https://ria.ru/20220314/nabiullina-1778076937.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
10:01 18.03.2022 (обновлено: 11:09 18.03.2022)
Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ
Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост председателя Банка России, говорится
в Telegram-канале нижней палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта", — указано в сообщении.
Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. Первый ее срок на посту председателя был четырехлетним, затем закон о ЦБ изменили, и в 2017 году ее утвердили на новые пять лет. Эти полномочия истекают 24 июня.
Председателя ЦБ назначает Госдума, один человек не может занимать пост более трех сроков подряд. Кандидатуру вносит президент не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы регулятора.
В том случае, если Дума голосует отрицательно, президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру. Он может представить на рассмотрение депутатов того же человека, но не более двух раз.
В последние недели различные СМИ и Telegram-каналы писали, что Набиуллина якобы подала заявление об отставке. Комментируя эти слухи, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента ничего об этом не знают. Он напомнил, что Путин неоднократно высоко оценивал работу регулятора в целом и самой Набиуллиной в частности.