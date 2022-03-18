https://ria.ru/20220318/bank-1778786346.html

Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ

Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ - РИА Новости, 18.03.2022

Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ

Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост председателя Банка России, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:01

2022-03-18T10:01

2022-03-18T11:09

политика

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост председателя Банка России, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента.Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. Первый ее срок на посту председателя был четырехлетним, затем закон о ЦБ изменили, и в 2017 году ее утвердили на новые пять лет. Эти полномочия истекают 24 июня.Председателя ЦБ назначает Госдума, один человек не может занимать пост более трех сроков подряд. Кандидатуру вносит президент не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы регулятора.В том случае, если Дума голосует отрицательно, президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру. Он может представить на рассмотрение депутатов того же человека, но не более двух раз.В последние недели различные СМИ и Telegram-каналы писали, что Набиуллина якобы подала заявление об отставке. Комментируя эти слухи, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента ничего об этом не знают. Он напомнил, что Путин неоднократно высоко оценивал работу регулятора в целом и самой Набиуллиной в частности.

https://ria.ru/20220314/nabiullina-1778076937.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)