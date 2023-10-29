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В Петербурге задержали лже-силовиков, "арестовавших" гостей на коуч-встрече - РИА Новости, 29.10.2023
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13:01 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/mvd-1905960024.html
В Петербурге задержали лже-силовиков, "арестовавших" гостей на коуч-встрече
В Петербурге задержали лже-силовиков, "арестовавших" гостей на коуч-встрече - РИА Новости, 29.10.2023
В Петербурге задержали лже-силовиков, "арестовавших" гостей на коуч-встрече
Сотрудники полиции задержали в центре Санкт-Петербурга группу мужчин, переодетых в костюмы, похожие на форму силовиков, которые инсценировали арест гостей... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:01
2023-10-29T13:01
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в центре Санкт-Петербурга группу мужчин, переодетых в костюмы, похожие на форму силовиков, которые инсценировали арест гостей коуч-встречи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение от очевидцев, что у дома 126 по Невскому проспекту люди в форме кого-то задерживают, поступило в полицию 28 октября. "Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что двое жителей Москвы 34 и 37 лет организовали проведение коуч-встречи. Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали "маски-шоу". Ряженые в форме "силовиков", вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей", - говорится в сообщении. Все участники инсценировки были доставлены в полицию для разбирательства. Сообщается, что в отношении 17 доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Бутафорская униформа и снаряжение были изъяты.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, общество, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Общество, Россия
В Петербурге задержали лже-силовиков, "арестовавших" гостей на коуч-встрече

МВД: в Петербурге задержали лже-силовиков, арестовавших гостей коуч-встречи

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в центре Санкт-Петербурга группу мужчин, переодетых в костюмы, похожие на форму силовиков, которые инсценировали арест гостей коуч-встречи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение от очевидцев, что у дома 126 по Невскому проспекту люди в форме кого-то задерживают, поступило в полицию 28 октября.
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"Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что двое жителей Москвы 34 и 37 лет организовали проведение коуч-встречи. Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали "маски-шоу". Ряженые в форме "силовиков", вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей", - говорится в сообщении.
Все участники инсценировки были доставлены в полицию для разбирательства.
Сообщается, что в отношении 17 доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Бутафорская униформа и снаряжение были изъяты.
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